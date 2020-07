¿Aumentar salarios o una nueva cultura del trabajo y la producción?

Para contrastar la hipótesis de Pasqualina Curcio, quiero compartir otra aproximación al problema, que va más allá de la economicista y monetarista, y que plantea una dimensión estructural y cultural de la economía venezolana, ya tocada en el pasado reciente por el antropólogo Rodolfo Quintero, por el economista historiador Orlando Araujo, por el Intelectual Arturo Uslar Pietri, entre otros. Siendo la más remota la del doctor Uslar, pero tememos que incluso estas causas puede que se remonten a la época de los grandes cacaos, por allá en los 1600 y pico, o aún más atrás, en los tiempos de los 1500, con la colonia , con el mito del Dorado.

Publicidad

En todo caso, el comportamiento económico de nuestros principales agentes y actores es muy particular, de manera más acentuada en Venezuela por la magnitud de nuestro ingreso por exportación de petróleo.

La actividad económica que más define nuestra economía estructuralmente es la intermediación comercial y la intermediación financiera, el resto de las actividades de servicio están vinculadas a la actividad industrial petrolera y una industrialización marginal («Cultura del Petróleo», Rodolfo Quintero). Los agentes y actores que intervienen en la intermediación económica y financiera, que poco valor agregan, están acostumbrados a obtener altos márgenes de ganancia en comparación con sus pares en otros países -tal vez dos, tres o más veces-, así que sus expectativas de ganancia no se corresponden a una racionalidad económica que podría decirse «sana»; por otra parte tenenos el comportamiento en el consumo y del consumidor, también distorsionado.

Recientes estudios hablan del comportamiento compulsivo e impulsivo del consumidor y de la poca racionalidad economicista que le asiste, con lo cual las teorías de valor clásicas basadas en la producción o en la utilidad marginal no son útiles para explicarlo.

Todo ello ha creado una realidad económica venezolana calificada de «artificial» por Uslar (1947-1948); una Venezuela modernizada súbitamente -dos décadas-, pero solo en el consumo (Araujo 1968). Una economía sostenida por el Estado.

Esto ha echado raíces que se manifiestan en rasgos del carácter del venezolano, ya sea como agente o actor económico.

Estás subjetividades se han institucionalizado no solo en las prácticas, sino también en las percepciones y expectativas del venezolano/venezolana que son determinantes en el estudio de nuestro fenómeno social económico.

Cuando en agosto del 2018, se dio el aumento por decreto del gobierno, las y los venezolanos no supieron la magnitud de éste, los comerciantes automáticamente aumentaron su tajada de extracción en este aumento de liquidez, que pasivamente le entregó el consumidor, y en un mes se perdió el esfuerzo, la inflación continuó y de cara al ciudadano/ciudadana consumidor el culpable o responsable siguió siendo el gobierno, él o ella aún no se ve como parte del problema.

Algunos plantean fortalecer el Bolívar, respaldarlo, para recuperar su valor intrínseco, pero yo pienso que el dinero en la circulación de producción y consumo solo tiene un papel instrumental, él solo sirve para fijar el equivalente general del valor-precio- del bien o servicio que circula, que previamente ha sido valorado socialmente. Si existe una distorsión en esta valoración el precio solo la reflejará, será su expresión no la causa de ésta.

Hoy podemos apreciar en parte de nuestra economía que se transa en divisas como éstas van perdiendo valor de compra. El comerciante o prestador de servicio ya está aumentando los precios hasta en divisa, ya la excusa de la tasa de cambio no sirve para justificar el aumento, se inventan la de la COVID-19. Esta inflación monetaria también es estructural en el país, ya en 1947-1948 Arturo Uslar Pietri la denunciaba en una articulo en la prensa nacional titulado «El Bolívar hielo».

Nuestra economía está dolarizada, ojo pero no de ahorita, este fue un proceso gradual que comenzó en Bretton Wood, en 1944, continuó en 1971 con la desconexión del patrón oro por parte de los EE.UU., en 1973-1974 con la modificación de los estatutos del FMI y con ello el sistema monetario internacional, con el acuerdo de la OPEP (1973-1974) de vender su petróleo solo en US$, dando nacimiento al petrodólar.

A partir de allí se estableció una desigualdad estructural entre países, monetariamente hablando; las monedas de curso legal dejaron de tener respaldo en oro, con lo cual se les abría las compuertas a la emisión sin límites de monedas sin respaldo, sin valor intrínseco, dejando su poder de compra, a lo interno en la confianza que le otorgan sus ciudadanos/ciudadanas -subjetividades-, en el mercado externo por el peso específico de su país en la economía mundial o por su poder militar, o ambos dos.

Aquí surge una desigualdad estructural, unos países cuentan con monedas que son moneda de curso legal en su país y divisa al mismo tiempo, mientras otros tienen solo monedas de curso legal que deberán ser cambiadas a divisas para poder transar en el mercado internacional o para convertirse en reservas internacionales que le permitan al país suplir sus problemas de balanza de pagos.

Aun cuando el problema es complejo, creo que se trata de soluciones simples, pero varias y ejecutadas simultáneamente, que se vayan monitoreando.

Primero puede que la solución no esté en la economía de mercado, allí el Comandante Supremo dio una lección que aún no se ha asimilado, nos dijo el problema de la vivienda no tiene solución en la economía de mercado, la vivienda es un derecho humano, ella no puede ser mercancía. Así nació la Gran Misión Vivienda Venezuela y se han llegado a construir viviendas cómo nunca.

Él nos dijo yo no quiero que los alimentos sean mercancía, es decir, caígan en manos de especuladores que se inserten en la cadena de valor, ya sea en el transporte, la distribución o la comercialización y especulen, ello implica al igual que con la vivienda, una solución fuera del mercado, esto es lo que se intenta con la iniciativa de los CLAP. Creo que este programa debe convertirse en una gran misión y cubrir la mayor parte de su oferta con producción nacional y aumentar su cobertura a todas y todos los venezolanos.

Luego hay que crear en la práctica otro nuevo comportamiento en relación con la producción y apropiación social de valor, dicho de la manera tradicional producción de valor y realización de valor, o más simple de producción y consumo, que rompa la alienación del trabajador y del consumidor, que por lo general son la misma persona, ignorante de su poder individual y colectivo.

Desatemos esta fuerza. Cambiemos la cultura del trabajo, superemos la valoración unidimensional del trabajo como mercancía que se vende para conseguir los medios de vida, cultivemos las valoraciones como la vocación y la posibilidad de desarrollar potencial, hacer carrera.

Hagamos de la producción, un medio y no un fin en sí mismo, que sea armónica, ecológica, solidaria, que recupere su conciencia del deber social.

Aumentar el salario real, será una solución fugaz, prontamente se desvanecerá.

Publicidad



Será seguir insistiendo en hacer lo mismo con la esperanza de obtener un resultado distinto.