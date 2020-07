Choque cultural dificulta productividad de PDVSA

La llamada cultura corporativa de las Transnacionales impuesta a los trabajadores petroleros, ha sido y es una de las trabas para el real desarrollo de una industria nacional de los hidrocarburos, e incluso es una de las variables que hoy limita y hasta determina la baja productividad de PDVSA.

Las empresas petroleras instaladas en el país desde comienzos del Siglo XX siempre manejaron con sumo celo los conocimientos relacionados con la industria de los Hidrocarburos, actitud que en los ambientes organizacionales exigía de los trabajadores un infranqueable sentido de identidad y pertenencia con la empresa, so pena de desarraigo por sospecha de fuga de alguna información que afectara el manejo y rentabilidad del negocio.

Es así, porque el mercado petrolero es para las operadoras un campo de guerra, donde cada trabajador es un soldado que debe practicar lealtad a su ejército-compañía. En esta contienda, las empresas eliminan toda ajena iniciativa orientada a crear y desarrollar nuevos batallones, para lo cual usan con esmero, presión y loby a los gobiernos de sus respectivos países.

Para muestra, basta citar los episodios históricos que envidencian como los gobiernos estadounidenses y europeos, en defensa de los intereses de sus transnacionales petroleras, anularon los intentos venezolanos por crear empresas nacionales de petróleo.

Douglas Marin, en su libro «La Oscura Historia tras el Petróleo Venezolano», relata la negativa del gobierno de Juan Vicente Gómez en 1934, y de Eleazar López Contreras en 1938, a renovar la concesión a los pioneros de La Petrolia, únicos venezolanos que a finales del siglo XIX habían mostrado espíritus emprendedores en la industria de los Hidrocarburos.

La Petrolia había nacido en 1882, en medio de una de las recurrentes crisis de la economía cafetalera, en Rubio, estado Táchira, en la Hacienda La Alquitrana, propiedad de Manuel Antonio Pulido, con maquinaria y tecnología importada de EEUU. La primera empresa venezolana operaba toda la cadena medular de la industria, desde la perforación, extracción, refinación, hasta la venta de kerosene, gasoil y gasolina para automóviles en sus ocho estaciones de servicios, que cubrían los mercados de la región andina, incluidos los territorios fronterizos de Colombia.

Fernando Travieso, en su texto La historia petrolera venezolana. La Petrolia, afirma que la negativa de los presidentes Gómez y López Contreras, a renovar la concesión, fue «porque (La Petrolia) estaba llamada a ser una poderosa empresa petrolera venezolana, que en caso de una Nacionalización de la industria podría aportar la tecnología y personal con arraigo nacional. Además representó el inicio en el modelo de formación industrial venezolano».

La no renovación de la concesión a La Petrolia favorecía la venta en la región andina y en Colombia de los productos de la Refinería Lorenzo, ubicada en el Zulia y propiedad de la estadounidense Caribean Petroleum Company, que en 1917 pasó manos de la holandesa Shell.

A partir de tales escenarios, Salvador de la Plaza afirma que arrancan en Venezuela dos economías, denominadas así en su libro Historia y retos del Petróleo en Venezuela: la petrolera, técnicamente desarrollada y ensamblada en economías extranjeras; y la propiamente nacional, atrasada,

coartada y obstaculizada en su desarrollo, porque precisamente la explotación petrolera fue desde sus comienzos acaparada y controlada por Trust extranjeros».

Frustrada La Petrolia, los esfuerzos por crear una industria petrolera nacional no se detienen. Surge en 1960 otro intento, esta vez por iniciativa del fundador de la Organizacion de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonzo, quien constituye la Corporación Venezolana del Petróleo, CVP, como respuesta al anhelo del pueblo venezolano de reivindicar su propiedad sobre los Hidrocarburos.

«El objetivo de la CVP era crear una industria propia, nacional. Buscaba que en las áreas no entregadas bajo el régimen de concesiones, el Estado explotara y refinara el Petróleo y vendiera sus productos dentro y fuera del país».

Pero Salvador de la Plaza denuncia que «la política de celebrar Contratos de servicios, elaborados bajo la presión de los Transnacionales petroleras, perjudicaron a la CVP, pues garantizaban a los Trust extranjeros el acaparamiento y control de nuestro Petróleo».

Frustrado el intento por hacer de la CVP la empresa nacional petrolera, surge, en 1975, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), acoplada al artículo primero de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos, llamada también Ley de Nacionalización, que ratifica la pertenencia al Estado, por razones de conveniencia nacional, de todo lo relativo a la exploración del territorio nacional en búsqueda de Petróleo, su explotación, refinación, transporte, almacenamiento, comercio.

Sin embargo, el profesor Carlos Mendoza Potellá cita las declaraciones de uno de los directivos de las empresas Transnacionales del Petróleo, de apellido Brannom, en 1968, quien afirma que sería conveniente «…dejar la fase de producción en manos de países que no tengan otros con quienes dirigir esa Industria que no fueran los hombres formados por las compañías (Transnacionales del petróleo), imbuidos y comprometidos con su cultura e intereses Corporativos y fieles garantes, por eso mismo, del mantenimiento de nexos con las casas matrices».

Es decir, las Transnacionales aseguraron que personal venezolano laboraba en sus plantas fuera incorporado a PDVSA. Bajo está perspectiva, las concesionarias manifestaron su conformidad con la Nacionalización y expresaron su interés por seguir operando en el país. Al respecto, Potellá cita las palabras del economista y profesor Domingo Felipe Maza Zavala, quien afirma:

«Se inician entonces negociaciones trascorrales que, con el nombre de «avenimiento», dieron luz verde al adelanto de la reversión y garantizaron a las concesionarias jugosas indemnizaciones sobre activos largamente depreciados, contratos de asistencia técnica y comercialización, mediante los cuales se les remuneró con creces su tan reclamado cuan inmerecido lucro cesante y permanencia en todos los emprendimientos de sus antiguas filiales, ahora «operadoras» nacionalizadas».

Acatando la estrategia puesta en práctica por las Transnacionales, la Nacionalización se tradujo en la absorción, por parte de PDVSA, del personal y los activos de las 22 concesionarias existentes al 31 de diciembre de 1975, con lo cual incorporó la cultura corporativa de las compañías que operaban en ese momento en el país, la cual incluyó los valores de identidad de los trabajadores con sus empresas, y con ello los modos y métodos gerenciales, las tecnologías, las lógicas comerciales y de rentabilidad enmarcadas en el derecho privado que rige a las Corporaciones.

«Hay que tomar en cuenta que la plana dirigente de la nueva empresa nacional PDVSA estuvo constituida por la gerencia de las empresas extranjeras -Creole, Shell, etc.-, formada en sus principios, en su visión del negocio, como empresas para obtener beneficios para sus accionistas, y no como empresas nacionales», puntualiza Alí Rodríguez Araque, en su conversación hecha libro con la periodista Rosa Miriam Elizalde, titulado Antes que se me olvide. «Por eso, entre otras razones, Juan Pablo Pérez Alfonzo la calificó despectivamente como una nacionalización «Chucuta

Tanto así que PDVSA, siendo una empresa propiedad del Estado, es una Sociedad Anónima, regida cual compañía privada por el código de comercio, y en sus inicios era tal el grado de identidad con las Corporaciones, que en la industria era normal identificar a los hombres y mujeres con los remoquetes de Creole, Shell, Mobil, Gulf, que con la nacionalización pasaron a llamarse hombres y mujeres Lagoven, Maraven, Llanoven, Meneven, respectivamente.

De esta manera, la creación de PDVSA fue un acto enmarcado en la economía petrolera teorizada por Salvador de la Plaza: afianzó la dependencia tecnológica y el manejo gerencial de la industria según los modelos y patrones de las Transnacionales, al pasar a ser manejada por venezolanos «formados por la compañía (antigua concesionaria) , imbuidos y comprometidos con su cultura e intereses Corporativos y fieles garantes, por eso mismo, del mantenimiento de nexos con las casas matrices».

A partir de 1999, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la República, resurgen en el país valores ideológicos de acento nacionalista que pujan por incorporarse y hasta cambiar la práctica gerencial de PDVSA; pero ante la ausencia de un plan que explote las contradicciones y sintetice y fusione el interés nacional y organizacional de los trabajadores, con las mejores prácticas de manejo industrial de las transnacionales, ocurre un choque entre la visión e identidad de patria ahora presente en la industria, y la cultura organizacional de los venezolanos formados e identificados con las Corporaciones, habituados a estrechar lazos de dependecia y fijarse por norte elevar los ingresos del accionista, las corporaciones.

El choque cultural hace que muchos, no todos, del personal gerencial y en menor cuantía los obreros, identificados con el quehacer de las corporaciones, opten por irse a otras empresas dentro y fuera del país; mientras otros, no todos, que todavía laboran en PDVSA, asumen sus tareas dentro de la industria con el desdén recurrente de la clase media, indefinida y bamboleante. De allí que las sanciones y el bloqueo encuentran un aliado en este conflicto político cultural aún presente en la industria, cuya persistencia contribuye a debilitar la capacidad de producción petrolera y dilata y obstaculiza el florecimiento y desarrollo de iniciativas tendentes a soslayar los escollos productivos.