Cómo vio el Gabo en 1958 a la Inglaterra que hoy nos roba el oro

La pataleta de esa nación bien denominada Vieja Raposa por el poeta León Felipe, de querer arrebatarnos el oro, hace más pesada la niebla que opaca las calles de un Imperio Británico hoy reducido a una isla achicada por su avaricia mercantil y conservadora monotonía.

Bastaría con recopilar y plasmar sobre un mapa cómo los otroras pueblos colonizados por su Majestad se han ido quitando la bota militar de la Monarquía Británica; pero más elocuente por lo cotidiano y postrímero es la crónica Un sábado en Londres, escrita por Gabriel García Márquez para ser la publicada en Caracas en 1958.

La decadencia de la Monarquía inglesa está descrita en semblanzas de seres sumidos en la soledad de sus rutinas, que transitan por un Londres donde «…la gente que sale del trabajo parece que fuera a trabajar y en las escalinatas de las casas, siempre iguales, siempre silenciosas, siempre cerradas hay media docena de botellas de leche».

El Gabo cuenta que «Cuando llegué a Londres tuve la sensación de que los ingleses hablaban solos por la calle. Después me di cuenta de lo que dicen: «Sorry» (Lo siento). El sábado, cuando todo Londres se desborda en Picadilly Circus, no se puede dar un paso sin tropezar con alguien. Entonces hay un rumor total, un coro callejero y uniforme: «Sorry». A causa de la niebla lo único que conocía de los ingleses es la voz», dice.

El Nobel escritor establece un parangón que muestra a una Monarquía ya decadente en la década de los cincuenta del siglo pasado. «A medida que el Imperio Británico se ha ido reduciendo a las islas, la alimentación de los ingleses se ha ido reduciendo al té…La primera taza se la toman a las siete de la mañana. Durante el día se toman ocho más».

Al cierre, y luego de pasearse por los discursos de cuatro oradores con públicos privados, uno de los cuales le habló cinco minutos sobre la necesidad de prepararse para la vida eterna, y señalar que la alta función digestiva de los ingleses está limitada al desayuno, durante el cual, al igual que todas las comidas, comen solo así estén acompañados, García Márquez remata la crónica con la preocupación generada en Londres por unos aviones que cargados de hidrógeno con sus ráfagas de humo describían en el cielo números telefónicos, y que a la postre no eran peligrosos.

«Es como si de pronto se hubieran dado cuenta de que esa trepidación estuviera poniendo en peligro lo último que va quedando del Imperio Británico, una isla donde todo es distinto, donde los automóviles no ruedan por la derecha, donde el sistema monetario no es decimal y los precios se dan en monedas que no existen, donde la buena educación no es un código de buenas maneras, sino un reflejo condicionado y dónde se dice «My Dear» (Mi querida) cuando se está insultando a una persona».

Así reseña el Gabo la decadente Inglaterra de 1958, la misma que hoy con sus manotazos de ahogada nos intenta robar el oro.

