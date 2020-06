El capital asfixia

Es una vieja tradición de ejercicio del derecho del más fuerte. Atacan en gavillas y agavillados, tratan de asfixiar a los débiles. Matan con una crueldad proporcional a su miedo. Esto es lo que simboliza Trump.

Hoy es George Floyd ¿Cuántos faltan para que un policía blanco sacie su sadismo y un pueblo multi-étnico como el de EEUU pueda vivir en paz y deje en paz a la humanidad? El problema es el capital, pues la ambición que acelera la acumulación está por encima de cualquier lágrima, dolor, crimen de guerra…

El neoliberalismo ha sido revestido de cobertura académica. Una falacia. No es una simple política económica. Es un conjunto de “verdades” de sentido común, fundadas en el egocentrismo, en un individualismo exacerbado al que Friedrich Hayek y Milton Friedman, le dieron una base teórica. Es una visión clasista identificada con los intereses del capital financiero, que articula todas las actividades humanas, la relación con la naturaleza, la relación de los seres humanos entre sí, los sueños y esperanzas, sobre la base de un denominador común, los valores del mercado, el sistema de precios y el egoísmo como conducta esencial, que apunta hacia la desintegración social, la desaparición de lo público, el desmantelamiento del Estado y el predominio de los grandes corporaciones internacionales que concentran el poder político, económico, financiero, militar y científico y ahora del narcotráfico. No conozco otro cuerpo de Ideas cuyo objetivo, no declarado, sea provocar sufrimiento como contrapartida de la acumulación de capital.

La agudización del cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y los procesos de desertificación, tienen a las políticas neoliberales como sostén esencial… Recientemente en Brasil un grupo de empresarios, amparados por Bolsonaro, decretó el día del fuego incendiando la Amazonía.

Respaldaron a un asesino como Pinochet, a Goriletti, (apodo que le dio Chávez a Micheletti), por Zelaya en Honduras, asesinaron a Víctor Jara, pero cuando el keynesianismo planteó la necesidad de un Estado fuerte, la necesidad de una seguridad social sólida, gritaron que ese era el camino hacia la tiranía. En Venezuela la oligarquía comercial-financiera, sube los precios diariamente creando un gran sufrimiento ¡No es más que un exceso de liquidez! ¡Hipócritas!