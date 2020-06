El libro de Bolton

En el libro que el insubordinado John Bolton escribió molesto porque Donald Trump lo botó, explica que sacar a Maduro

“requería de una determinación firme de nuestra parte y de presión constante, implacable”. En su opinión, el fracaso se debió a que Trump “vaciló y trastabilló, exacerbando los desacuerdos internos en vez de resolverlos, y en repetidas ocasiones

impidiendo nuestros esfuerzos por llevar a cabo una política”.

Publicidad

Para la humanidad resulta más interesante releer las declaraciones que el 20 de junio de 2019, Elliott Abrams dio ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU: “¿Imagínense que dejáramos gobernar a los chavistas

sin ponerles trabas, sin hacerles la guerra, permitiéndoles hacer sus proyectos sociales sin tomar en cuenta nuestras empresas, siendo que los valores nuestros han sido los suyos por casi dos siglos?”. Después dijo: “¿Pueden imaginarse lo que representa

construir tres millones de viviendas sin la empresa privada? ¿Cuál sería el destino de nuestro modelo si no intervenimos allí en los proyectos de salud o educación, en la formación de sus militares y en la adquisición de los elementos para su defensa?”.

Cuando llegó el primero de los tanqueros iraníes, nuestros servicios de inteligencia captaron un mensaje de Supermán que decía: “Jefe Trump, ya llegaron los buques iraníes a Venezuela. Creo que ni los persas ni los venezolanos nos tienen ya miedo.

Yo le advertí que asesinar al general Soleimani no era buena idea. Me iré a Colombia para ordenarle a Ivancito Duque otras formas de invadir Venezuela. Sé que necesitamos apoderarnos de la Faja del Orinoco y del Arco Minero, pero la tarea no es

fácil. Le tenemos al pueblo una guerra económica, energética, psicológica, mediática, cultural, financiera, fronteriza, parlamentaria y jurídica y sigue con Maduro. Le robamos Citgo y Monómeros, hemos difamado a los líderes bolivarianos, orquestamos una campaña a la juventud para que abandonara el país, hemos devaluado su moneda, le quitamos la comida y las medicinas, hemos

saboteado sus centrales eléctricas y sigue con Maduro. En 2017, quemamos la refinería de El Palito y sigue con Maduro. Mientras esta gente siga guiándose con Apacuana, Guaicaipuro, José Leonardo Chirino, Miranda, Bolívar, Bello, Rodríguez, Sucre, Juana Ramírez y Chávez estaremos mal. Queremos destruirlos y ellos insisten en esa malvada idea rodrigueana de entreayudarse”.