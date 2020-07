El Maizal, la comuna

Con extrema preocupación he recibido la información de que la Comuna “El Maizal,” ubicada en el Municipio Simón Planas, estado Lara, comunidad El Torrellero, Sarare, fue asaltada en la madrugada del 1° de julio por hombres armados vinculados a la alcaldía de ese municipio. Ocurre cuando ya llegó una brigada de soldados estadounidenses a Colombia.

¿Por qué una comuna que va rumbo hacia la formación del Estado Comunal es atacada? Cotidianamente soluciona demandas de alimentos, creados mediante relaciones de producción que van abriendo caminos diferentes, sin duda, rumbo al socialismo, a otra manera de producir, de consumir, de organizar la producción, de distribuir.

Otra manera de relacionar los procesos productivos con la vida familiar. Por lo tanto, al surgimiento de otros valores, de otras relaciones familiares, de vivir la relación con la naturaleza, de revolucionar la educación y particularmente, la escuela, la relación entre campo y ciudad, un camino para superar la explotación del campo por la ciudad e ir liberando a las fuerzas productivas de los diversos yugos que el capital va estableciendo, que no sólo se imponen por la violencia sino por la tradición y la costumbre.

Es un proceso que permite ir construyendo y estableciendo otra cultura, la cultura de la solidaridad, que va surgiendo, no sólo de la escuela formal, de charlas, sino principalmente de la experiencia cotidiana, que se va convirtiendo en la verdadera escuela, fundada en el vivir, el vivir viviendo en donde el principal resultado es la producción-creación de la vida y el vivir. Es un proceso de interrelación, interdependencia, complementariedad y solidaridad. Espiritual, mental, material, ecológico, que va desterrando la violencia pues se va consolidando con la paz. No significa la desaparición de los conflictos y las contradicciones, pues la vida se consolida superando contradicciones y generando otras, pero que no se resuelven mediante la violencia, sino mediante procesos más profundos de paz espiritual, mental y física. Muerte y vida, vida y muerte, siempre serán un proceso creador. Maduro acaba de decir: “La construcción del Socialismo Bolivariano avanza en las ciudades y pueblos que se organizan en comunas, haciendo realidad el autogobierno del Poder Popular”. Ese es el punto de partida.