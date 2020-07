El mentepollo Bolton

Más mentepollo que Trump, que hay que echarle. Más bolsa y se muere. Conseguí un pdf de su libro, porque comprenderás que ni puedo ni me interesa gastar en esa mojiganga, de las más ridiculitas que he visto.

Pensé: Vaya, por fin voy a zambullirme en los supersecretos de seguridad, de esos que no ves en las películas de Bond, James Bond y que solo saben Kissinger y Kim Jong-un. El Estado Profundo a calzón quitao. Por fin sabré quién mató a Kennedy.

Flaicito al pícher. Te voy a rogar que me creas esto: nuestra Carla Angola enarbola un nivel de análisis más pulido —y pocas veces he hablado tan en serio.

Me abisma constatar que tal ambilado haya sido asesor de seguridad de varios presidentes. Y me pregunto qué criterios usan para seleccionar el personal que trabaja a la vera de quien opera el botón nuclear. Para Bolton los cubanos mandan, los colectivos reprimen, el 90% está con Guaidó, Santa Claus trae los juguetes con unos renos voladores y la cigüeña distribuye bebés … bueno, estas dos últimas cosas no las vi, pero es que tampoco leí todo el libro —hay mucho Shakespeare que leer para gastar mis cansados ojos en esa chatarra. Cualquier peliculita dominguera majunche de bajo presupuesto es más fascinante. Me abismó que vino a percatarse ya bien entrado el 30 de abril de que Guaidó no estaba dentro de La Carlota. O sea, que nuestro pelanalgas lo engatusó como a los bebés de antes. ¡Al Asesor de Seguridad del Emperador!.

El anaranjado Emperador tuvo la sutileza de captar que Fabiana Rosales no lleva anillo de casada. Bolton lo supo porque el Máximo Energúmeno se lo sopló. Si no, estaría arrobado todavía de que Fabiana es la propia princesa Disney y Guaidó su príncipe azul —bueno, esto lo sigue creyendo.

Y está convencido de que es un genio de la estrategia, que ríete de Alejandro de Macedonia y de Julio César juntos. Es más, está seguro de que es más inteligente que Trump.

¿Sigo?

Sí sigo porque es alarmante que el mundo esté a la merced de mentecatos arrogantes de escala interplanetaria. Son quienes deciden si nos invaden, birlarte Citgo y el oro. Y montar un genocidio por covid-19 que apenas comienza, mientras te proponen inyectarte Lavansán.

Con razón la Operación Gedeón terminó en un ridículo planetario.

@rhm1947