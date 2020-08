Son impresionantes las cosas que suceden en la tierra de Bolívar, en la que políticamente aparecen como ilógicas, como incoherentes, como “el no debería ser”…casi como el “aunque que usted no lo crea”…pero que pasan…eso me hizo recordar que un día, en una conversación que tenía con un amigo, me dijo: “con esta irracional oposición política, todo es posible…ellos son pura emocionalidad”…y yo le complementé: “considero que gran parte de las acciones y actitudes política del escualidismo está mayoritariamente sustentada en el odio, en la rabia y en el desprecio a todo “lo que signifique chavismo”…y es por eso que tienen ese comportamiento tan hostil y tan lleno de veneno”…

El odio opositor es tan radicalmente extremista que el día jueves 7 de agosto, en el escualidismo se desató todo un revuelo, mucha gente desconcertada, no podían creer lo que estaba sucediendo…había mucha rabia y tristeza, cuando se enteraron de una noticia que no les gustó para nada: “El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, se recupera satisfactoriamente del covid-19, ya que en las pruebas realizadas resultó negativo”…la molestia fue tanta, que dieron la orden para que borraran los escritos que tenían las paredes de Caracas, que decían: “¡que viva el coronavirus!”… “gracias, covid, por los favores recibidos”… “bienvenido el virus solo mata chavista”…

Lamentablemente eso nos recuerda como los opositores más antichavistas celebraron la muerte del comandante supremo Hugo Chávez, y como le daban las gracias al cáncer…sin importarles para nada que esa terrible enfermedad le ha quitado la vida a mucha gente y de seguro que todo el mundo debe tener un familiar fallecido por el cáncer…pero el odio supera a la racionalidad, ya que opositor que se respete celebra todo lo que afecte al chavismo, así los perjudique a ellos también, como es el caso de los bloqueos económicos…

La locura del odio opositor es tan terrible, que hacen fiesta cuando un chavista expresa que tiene el covid-19, y lo primero que dicen. “ojalá y se muera”…

Los opositores y su odio lo que quieren hacer en el supuesto negado de llegar al poder, es llenar las cárceles y los cementerios de chavistas.