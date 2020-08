Faltan pies de película

Sucede al final de algunos films que consideramos les faltan tomas para redondear su historia.

Lo sugiere la celada que impuso Uribe y entrampó la OEA para denigrar de Venezuela. Falta video que explique, ¿por qué un presidente que ya tiene su cuerpo afuera de la historia se lanza con esa fuerza en una treta cuyas consecuencias no puede prever?

Faltan pies de la película de su vida donde descubrir los muchos cadáveres que bajo su ruana esconde Uribe.

Un comercial para motivar el nuevo turismo colombiano de aventura, en vez de café, vender, siete destinos: Costa Brava: Cartagena; Ríos Intrépidos: Palanquero; Selva Indomable: Tolemaida; Llano salvaje: Apiay; Coca y Mar: Boca Chica.

Un thriller gore sobre las aventuras de la creación de las autodefensas que descubra la intriga sobre la forma de elegir gobernadores y diputados a fuerza de motosierras. Un docu drama de horror sobre las desventuras de cuatro millones de compatriotas desplazados en situación que les da grima hasta a los campesinos de Gaza. Igualmente asolados, secuestrados, torturados y finalmente saqueados por terratenientes cuya clemencia está lejos de la piedad.

A la vida de Uribe le falta una secuencia en blanco y negro que exponga la paradoja sobre la manera cómo se produce y finaliza en el 2020 esa demencial ecuación, por la cual a MÁS tropas, soldados en armas, bases militares, asesores y torturadores importados, NO hay MENOS, sino MÁS hectáreas de coca sembradas y más producción.

O agregar una secuela de serie negra en clave de psicodrama policial sobre el asesinato de 300 líderes sindicales cuyo fondo sea ¿cómo superar 15 años de fracaso uribista? ¿Qué falta?

¿Un bio pic?, sobre su final en tiempo de terror como el de Alfred Hitchcock en M de Muerte, donde un fiscal sorprende al marido que intentaba asesinar a su esposa, no por mano propia, sino con la ayuda de un sicario. Igual que Uribe, que con su estrategia de “manos limpias”, no mata a nadie, pero, sí lo hace con un ejército de autodefensas creadas para estos menesteres, si la política del terror no era suficiente para ejercer sus venganzas.

Un cortometraje con música de mapalé, que lo retrate como ser obsesivo compulsivo, indeciso y terco, con sombrero vueltiao, y montando su caballo Re-malo, y hoy, encarcelado y para colmo acusado hasta por El Tiempo y la revista Semana de Colombia.