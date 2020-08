Historia inusual y extraordinaria

La historia, para algunos, parece un asunto del pasado. Barack Obama en la VI Cumbre de las Américas dijo sobre Cuba que son “controversias que se remontan a una época en la que no había nacido”. En la cumbre anterior, cuando Hugo Chávez le obsequió Las venas abiertas de América Latina, dijo algo parecido: que no le echaran en cara nada del pasado porque él no había nacido.

Nadie lo acusó más de ser quien está al frente del imperio de turno. En 2015 se hizo la víctima (sic) y decretó una orden ejecutiva en donde declaró a Venezuela una amenaza “inusual y extraordinaria”. Decreto del cual han hecho uso y abuso para, además del bloqueo comercial y cerco financiero, robar activos del país en el exterior que superan los 120.000 millones de dólares.

“La decepción no ha sido terrible en la medida que no esperaba gran cosa de él. En materia de política extranjera no ha hecho gran diferencia respecto a un presidente republicano”, expresó el historiador Howard Zinn sobre Obama. “Él es también nacionalista, expansionista, imperialista y va a ir a la guerra”.

Zinn con su libro A People’s History of the United States (se consigue bajo el título La otra historia de los Estados Unidos) ha suscitado controversias en las entrañas del monstruo. En 2010, el gobernador de Indiana intentó prohibir que se divulgara en la escuelas públicas. Al año siguiente se eliminó de las de Tucson, Arizona. Y en 2017 se introdujo en Arkansas una legislación para prohibir se “incluya en su currículo o material de curso cualquier libro u otro material escrito por Howard Zinn o relacionado con él”.

Seguramente Obama ni se enteró de este historiador que contó la historia de los negros, los indios, de los trabajadores de su país. Tampoco cayó ningún libro en sus manos por casualidad, aún cuando es uno de los más vendidos en Amazon.

Otra suerte corrieron sus alumnos, como Alice Walker, autora de la novela epistolar El color púrpura, que lo consideró “mágico como maestro. Ingenioso, irreverente y sabio, amaba lo que enseñaba”. Algo que personalmente no podría decir de una profesora de metodología –de la que no recuerdo ninguna publicación de ella para recomendar–, quien considera que el libro de Zinn no es propiamente de historia porque no cita las fuentes a pie de página. No tengo la menor duda de que cree que el libro es inusual y extraordinario.