Para Simón Rodríguez, la libertad plena de un pueblo se logra cuando éste pueda producir un pan del tamaño de su hambre. En 1832, en sus Observaciones sobre el terreno de Vincocaya, escribe esta máxima: “una revolución política pide una revolución económica”. En la edición de 1842 de su libro Sociedades Americanas, nos dice: “el producto de la tierra es la mejor hipoteca”. En 1851, en los Consejos de amigo dados al Colegio Latacunga, es preclaro: “si los americanos quieren que la

revolución política les traiga verdaderos bienes, hagan una revolución económica y empiécenla por los campos y diariamente notarán mejoras, que nunca habrían conseguido empezando por las ciudades. Entrométanse los venezolanos (en el original dice “arequipeños”) a hacer, como Rodríguez ha entrometido a decir, y las ciudades agrícolas del campo serán las principales ciudades de Venezuela (en el original dice “Arequipa será la principal ciudad de Perú”). Con vencer dos obstáculos lo consiguen. El uno es, la repugnancia a asociarse para emprender y el otro, el temor de aconsejarse para proceder. Formen un plan de operaciones rurales. Enseñen para que se ejecute y protejan para que se conserve. Busquen hilos de agua. Ellos les darán con qué beneficiar gruesas vetas de metal. ¡¿Quién creería que una acequia diese motivo para escribir tanto!?”.

El rol de las universidades aún en tiempos de pandemia debe girar en torno a dos adjetivos: productiva y popular. Sobre el primero dice Kléber Ramírez Rojas: “producir alimentos, ciencia y dignidad”, sobre la segunda, explica Rodríguez, hay que empezar “por la economía social con una educación popular, reduciendo la disciplina propia de la economía a dos principios: destinación a ejercicios útiles y aspiración fundada a la propiedad y deduciendo de la disciplina el dogma: lo que no es general no es público, lo que no es público no es social”.

Los rectores de las universidades, insiste Rodríguez en el Extracto sucinto

de mi obra sobre la educación republicana (1849), “serían buenos labradores si en las tierras vírgenes de los desiertos sembraran la semilla que se pierde en los poblados (los niños pobres). Harían la abundante cosecha (de hombres) que en vano esperan de los corrales y de los salones de las ciudades. Por más esmero que pongan en cultivar, en terrenos ingratos, semilla buena, al cabo verán que en los corrales sembraron para cochinos y en los salones para pájaros. Escapará una que otra

matita, y tendrán que consolarse con esperanzas de campesino agorero”.