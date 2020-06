Los culpables

La culpa, según Freud, destaca como palanca de la civilización y activador del inconsciente que ensancha la ansiedad. Igual, la culpa asegura los mecanismos de control de la conducta mediante refuerzos positivos y negativos.

Sin poder olvidar que nuestro inconsciente colectivo está cubierto por el manto ecuménico de la culpa; y: “l.q.q.d”, quien tiene la culpa merece un castigo. Volviéndose un problema de difícil manejo, sobre todo en el mundo de los politicos, que hará crísis a la hora de tener que explicar sus fracasos.

En el caso venezolano son tan gruesos y continuados los errores políticos de la oposición que explicarlos resulta en una ecuación irresoluble. Sus culpas son plenas de oprobio, de dificil explicación e imposible justificación.

Citemos: error del dron mal manejado. Los 100 invasores come-cachitos de Daktari. La fiesta de los plátanos. La rumba de coca y prostíbulos, “Sí o Sí” de Cúcuta. Los Robinson Crusoe de Maiquetía. Los tronaos del rollo Gedeon. Simple: veinte años tratando de tumbar con trikitrakis de mecha mojada un sistema y nada. Mejor paremos de contar sus tristezas.

Pero siempre tendrán quién les escriba una disculpa, por alli uno expone que la crisis de la oposición “se debe al módelo politico que cercena sus derechos”… ¡Valgame diós!

Menos mal existe un sabio como el filosofo Slavoj Zizek que les lanza un salvavidas: “El sistema de poder vigente es muy inteligente: capaz de hacernos sentir culpables de los problemas que él genera”. Tejido de fantasía para los animados de la idéa de que el Presidente renuncie y entregue el poder, armas, municiones y bastimentos.

La conclusión es que todos los fracasos padecidos no han hecho otra cosa que exacerbar el prúrito de los fundamentalistas de simple lenguaje y que vaciado en medios y redes ya huele mal. Así dirigen su lengua contra otros opositores a nivel diábolico y lleno de derrotas y meritoria mediocridad. Sin gracia. Ni profundidad y con poca inteligencia. Donde no se propone nada que muestre el mínimo ingenio, de los que se suponen lideres, cuya alma sigue esperando una invasión, que salve al pobre boyscout autonombrado, -que de paso, ya no tiene quién le escriba-. ¿O será a él, quien la historia determine culpable y “paga p…” de este fracaso? “Como en las deudas, no cabe con las culpas otra honradez que pagarlas”. Jacinto Benavente