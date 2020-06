Memorias de memorias

Las memorias son un género que se cultivan desde antes de la escritura, cuando mujeres y hombres alrededor de una fogata contaban la faena del día. En la actualidad, el mercado editorial a estas historias las dividen en ficción y no ficción. Hay quienes prefieren contarla como algo mítico y otros para que quede registrado su visión de los asuntos de la época.

Algunos esperan que se publiquen cuando los protagonistas mencionados no puedan refutar lo que se cuenta y otros, cuando se imposibilite tener que dar explicaciones. El más emblemático de este último caso es el del francés François-René de Chateaubriand (1768-1848), que unos cuarenta años antes de su fallecimiento comenzó a escribir sus memorias y en un periodo en que ya no tenía empleo, ofrecía lecturas en privado y vendía acciones de la futura publicación. La única condición que impuso el autor es que saldría a la luz pública cuando él ya no tuviera signos vitales.

Editores y lectores entusiasmados por los adelantos invirtieron en su obra Memorias de ultratumba. Sólo existía un detalle, el desespero de los accionistas porque no veían muy cercano la muerte de Chateaubriand y buena parte de ellos empezaron a desear que éste falleciera, tan sólo para poder leer el libro.

Otro caso emblemático es la promesa que hizo Gabriel García Márquez a su madre, de postergar la escritura del reportaje sobre la muerte de Cayetano Gentile mientras la madre de éste estuviera viva. Era su comadre y nunca se recuperó de la pérdida de su hijo. Treinta años después de aquel crimen, le llamó por teléfono para avisarle que la madre de Cayetano había muerto y le pidió que lo tratara como si fuera su hijo. A los dos años apareció Crónica de una muerte anunciada. Ella se negó a leerla bajo la conseja que el Gabo guardó como un tesoro: “Una cosa que salió tan mal en la vida no puede salir bien en un libro”.

El más reciente título de John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, The Room Where It Happened, devela cómo ordena a la oposición extremista venezolana y el entusiasmo de Trump por una invasión militar. El emperador nuevamente desnudo trata de impedir que se divulguen sus costuras, lo que ha despertado mayor interés las memorias de Bolton, quedando entre los 20 libros más vendidos de Amazon.