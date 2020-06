Rehacer la historia Tulio Monsalve

Corre el tiempo, vuela y va, y herraría el que pidiese o que la historia volviese o volviese ése tiempo de CAP, ya. Algunos escribidores se han dado a la poco seria tarea, de tratar de reivindicar la maltrecha imagen que nuestro pueblo tiene del ex presidente Carlos A Pérez .

Basta el aforismo de Ralph W. Emerson: “Al final la historia no es sino secuencia de pequeñasn anecdotas”.

Quienes pertenecen a ese club-CAP parten de que sus enemigos forjaron el sello, de que, solo lo inducía era su ansia de poder. El Club de Sobrevenidos de CAP alegan: lo unico que lo motivaba era la historia.

Al final no existe la historia; no hay más que la descripción de la vida, y esta descripción es contundente al dar datos, sobre su vocación por el poder.

Dato: su poca cultura. No tuvo formación, lo cual, no es en Venezuela ninguna mácula. El Club debió apoyarse en esa debilidad y buscar un camino mas honesto y real. Dato, que se hizo notable al inició de su 2do gobierno, cuando para paliar sus falencias en el campo del conocimiento se dejó confundir por una tribu, que Piñerua llamó “una manga de encantadores de serpientes”

Hay una gran diferencia entre ser historia y dejarse contar historias.

Dato: No tuvo formación docta. Y no la procuro. Su ruta se escondió: se alejó del conocimiento y de su partido. Dato: se dedico a escuchar al clan de “ilustrados”. Llamaba empíricos a los líderes regionales. Sin entender que los jefes politicos de Barrio, tenían el control del partido. Se aleja de los clasicos y se casa con el FMI. De sus super-sabidos solo absorbía jeringonzas que poco servían. No tenía marco para clasificar ideas por categorias.

Terrible su 2do. período con: 1. Coronación. 2. ”Sueño de crear la gran Venezuela”. Exacerbó el rentismo. Intento revertirlo, bajo ayuda indecente con los socios poco indicados: IESABOYS. Caricatura devaluada de los Chicago Boys que tráian menu cocinado por el FMI.

Aventura donde perdió el aliento del entre-acto, entre un gobierno y los vapores de la fantasía del 2do. donde se “coronó”. Pero no le dio ni para el arranque, en 25 dias le dieron su Caracazo antineoliberal. Luego su detención, y su frase “hubiera preferido otra muerte”. Fin de una historia trunca. Pero: ¿Quiénes?. Y ¿Que busca el Club con ésta nueva historia?