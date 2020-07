Resilencia

¿Qué neologismo es ese, el de “resiliencia”? Busquemos un diccionario de psicología: “Es la posibilidad que tienen los seres humanos de adaptarse positivamente a las situaciones adversas”. O también: “Es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas tales como un accidente, la muerte de un ser querido, etc.”. Dicen que la palabra es de los años ’60. Buscando fuentes, la veo más joven: no le doy más de 25 años. ¿Cuáles son sus ingredientes? Aparentemente, “situaciones adversas”, “traumáticas”, a las cuales uno procura “adaptarse”. En suma: “la adversidad como oportunidad”. Y si finalmente vamos a otro diccionario, dice que la palabra latina “resiliare” significa: rebotar. Da pie al dicho que pretende: retroceder para agarrar impulso.

Publicidad

Y ahora, nada de diccionario. La vida de todos los días. No sólo celebrar, casi sin permiso, el luto del covid 19, sino para rebotar, para “resiliar”, resistir, a mil leguas de resignarse. El esfuerzo siguiente procura situar esta resiliencia en la historia de la economía nacional, y en el problema mundial de la ecología. La economía nacional. ¿Cuánto tiempo durará nuestra dependencia del petróleo? El difunto Presidente Chávez tenía razón… después de Uslar Pietri, en su tiempo: organicemos la vida en común de tal manera que logremos sembrar el petróleo. ¿Por qué no se logró tal macro-objetivo? Chávez quiso, de la misma manera, favorecer el desarrollo de la (agri)cultura urbana. Se burlaron de él. No recordaron que durante las guerras, en los momentos de escasez, el regreso a la tierra es una eficaz actividad de resiliencia, sin necesidad de transporte, ni de pesticidas, ni de grandes inversiones.

Publicidad

El problema mundial de la ecología. No sé cómo tendría que contestarse en grande a la perversidad del cambio climático a nivel mundial. Pero me llaman la atención un modelo y su contrapartida. El modelo: los holandeses, que tienen cierta cantidad de costa marítima, tienen la intención de levantar inmensos diques contra el mar en subida. Sería oportuno preguntarse si tal y tan costoso remedio no se opone a la lógica de la economía y la mundialización. Preguntémonos si, en época de crisis, las soluciones de menos prestigio e inversión no serían más adecuadas que las de alta especialización.