A Guaidó le cayó un balde de agua por lo de Directv

Un sonoro rechazo generó en twitter las declaraciones del diputado de Voluntad Popular Juan Guaidó sobre el regreso de Directv al país.

Los tuiteros estiman que en medio de la crisis por la pandemia preocuparse por el regreso de Directv no es primordial.

En un tuit el periodista Alejandro Marcano catalogó a Guaidó de “populista” e “irresponsable”. “Es detestable engañar a la gente, Directv no regresa hasta que levanten las sanciones o es que están pidiendo eso ahora”, dijo.

El usuario @yenny0_LEE expresó que Directv no debe ser tendencia “porque no se vale ilusionar a la gente con algo que por ahora no va a pasar”.

Guaidó dijo ayer que la señal de Directv “podría volver” y “no existe una sola barrera” institucional para que eso no ocurra.

Guaidó pactando el regreso de la señal de DIRECTV demuestra, además de su ineficacia como Interino, que quiere distraer de la realidad, a toda una masa de “creyentes fanáticos” que aún no logra ver su ineptitud e inutilidad.



Seguimos cambiando oro por espejitos. — Nısℓeecıtα 🌷ツ | CCL (@Nisleecita) July 28, 2020

Qué abismalmente equivocado está Juan Guaidó respecto a las Prioridades del Venezolano en medio de ésta Pandemia!… Qué desubicado!… Cuánta Mediocridad!… Menos mal que no es Presidente… ni volverá a ser Nada por Elección Popular!… DirecTV — Toma La Llave 🗝 (@tomalallave) July 28, 2020

¡Carámba sr Guaidó!, uno trata de ver los toros desde la barrera, de resistir, esperar, pero usted también se pasa de cháchara. ¿Qué es eso de lanzarnos esa añagaza en forma de esperanza con lo de: "DIRECTV puede volver". Si no tiene nada concreto que decir mejor cierre la boca. — J J Zurita C (@neurotico74) July 28, 2020

Juan Guaidó pedazo de basura, lo cierto es que DIRECTV🇻🇪en su comunicado es muy claro al señalar a las "Sanciones Estadounidenses" apoyadas por ti como el motivo del cese de transmisión.

#ADJuventud#GilberYRenzoTorturados#LaSaludEsLoPrimero

Rafael Caldera

Monseñor Lückert pic.twitter.com/yyt5zk02y1 — Jorge Morales (@jorge1988moral) July 28, 2020