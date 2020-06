Alias «loco loco» confirma participación de Simonovis en plan terrorista

Jesús Manuel Ramos López, alias “Loco Loco”, informó que Iván Simonovis sirvió de intermediario entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, en la Operación Gedeón, frustrada el pasado 3 de mayo, según el testimonio que rindió ante las autoridades.

“La operación iba a seguir viento en popa, iba a ser orientada, iba a ser dirigida a través de los enlaces con el Gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia, Guaidó y él, por medio del comisario Iván Simonovis”,confirmó según el video del testimonio del detenido que presentó como pruebas el vicepresidente sectorial para la Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez.

Alias “Loco Loco” dijo que luego de saber que el jefe de la operación no era el capitán Antonio Sequea sino el exmilitar y narcotraficante Clíver Alcalá, Sequea le confirmó que, una vez Alcalá fuera extraditado a EEUU, Simonovis sería el encargado. También dijo que la operación fue planificada en Colombia con financiamiento del narcotráfico y la anuencia del propio gobierno colombiano y de la administración del Donald Trump.

«Cuando confirmo que el jefe no era el capitán Antonio Sequea sino que era Alcalá Cordones, yo le pregunto a Sequea: y ahora qué va a pasar, quién va a dirigir toda esta operación y él me dice que no me preocupe por la extradición a EEUU de Clíver Alcalá Cordones, que la operación iba a seguir viento en popa que iba a hacer orientada y dirigida a través con la anuencia de los gobiernos de Estados Unidos, Colombia, Guaidó y él por medio del comisario Iván Simonovis. En cuanto al tránsito de nosotros en Riohacha dijo que no había problema podíamos transitar físicamente en la playa, entrenar dentro de la casa, la policía cuando nos veía entrenando hacía caso omiso a nuestra presencia porque ciertamente el gobierno colombiano tenía conocimiento de nuestra ubicación y de nuestras actividades en pro del desarrollo de la operación», confesó alias Loco,Loco

«Esperemos un próximo artículo de alguno de estos medios internacionales, The New York Times, The Wall Street Journal, CNN o El País, eso será más o menos en un mes o dos meses más, ratificando lo que está diciendo aquí este desertor, testigo presencial, porque fue uno de los jefes de los campamentos en Riohacha y después en La Guajira. Veremos un artículo que señale estos hechos que nosotros hoy estamos denunciando con los propios participantes de la operación, que Duque está en toda la jugada, es el que ampara todas estas operaciones, que és cómplice de todas estas operaciones, que la policía y la Fuerza Armada de Colombia tiene la orden de no tocar ni con el pétalo de una rosa a los desertores, a los paramilitares, a los narcotraficantes, a los mercenarios que están planificando acciones contra Venezuela. Aquí está la prueba». sentenció.

«Cuando alguno de estos periódicos de la mediática publique este testimonio les recordaremos que hoy 27 de junio, mostramos la confesión de Jesús Ramos López y veremos publicado dentro de unos meses en algunos de estos medios norteamericanos o europeos, las razones del retiro de la operación de Clíver Alcalá Cordones y ponen a Simonovis al frente de la operación, lo que generó un tremendo roce entre éste y Guaidó»

Es importante señalar que el 12 de mayo pasado el vicepresidente Rodríguez mostró la confesión del terrorista Antonio Sequea, y éste también confirmó que Simonovis coordinó la incursión terrorista.

Rodríguez advirtió que la semana que viene vamos a mostrar el testimonio de una persona que en efecto certifica todo lo dicho por Alcalá Cordones y toda la logística que utilizaron para la incursión violenta del pasado 3 de mayo.

«Vamos a empresarios que prestaron viviendas, muelles, embarcaciones, aviones y dinero para la operación armada contra Venezuela del 3 de mayo y la relación directa entre: Leopoldo López, Guaidó, Clíver Alcalá, Godreau y los campamentos de entrenamiento de Riohacha», reveló el vicepresidente

A continuación les presentamos detalles de la confesión de Sequea al momento de su detención por parte de las autoridades venezolanas:

“En el mes de febrero, marzo aproximadamente, me enteré que un ciudadano de nacionalidad venezolana llamado Einer Giulliani, estaba buscando mi número telefónico. Tres, cuatros días después, recibió una llamada de un número desconocido, una persona presentándose como el comisionado de seguridad de inteligencia del gobierno de Guaidó, de nombre Iván Simonovis, el cual me pedía que le reportará cualquier situación, novedades operación en curso referente a Venezuela. Hasta ahí quedó la llamada, nos despedimos.

Luego 15, 20 días después, recibí una próxima llamada donde él me pide novedades de una operación que él está en cuenta, le digo que más o menos todos estamos en la lucha. Él me dice que si tuviese la oportunidad de estar en el terreno, él lo estaría pero por sus limitaciones no podría y que tenía que dominar muchas cosas por teléfono. Le planteé más o menos algo general de lo que se podría hacer para Venezuela. Nos cortamos la llamada y quedé que le iba a reportar todo, pero no fue así.

Luego, días después, me manda un link donde él sale en la foto con el presidente Donald Trump”.

Iván Simonovis intentó sacar $ 38 mil en efectivo hacia Colombia, delito por el que fue privado de libertad en 2007. También, tiene estrechos vínculos con el exalcalde y prófugo Leopoldo López, refugiado en la embajada de España en Caracas tras fugarse el 30 de abril de 2019 en un intento de golpe de Estado.