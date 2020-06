ANC respaldó expulsión de la embajadora de la UE del país

Durante una sesión parlamentaria de este martes, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), anunció su apoyo a la decisión tomada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, de expulsar del país a la embajadora de la Unión Europea (UE), Isabel Brilhante Pedrosa.

«Aplaudimos con fuerza la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro de expulsar de nuestra patria a quienes se creen que tienen derecho de imponer sanciones a los venezolanos. No le aceptamos sanciones a nadie. Acá hay mujeres y hombres dignos», dijo el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, en sesión ordinaria.

Agregó que los diputados de la ANC rechazan el tipo de injerencia de la UE sobre el país porque Venezuela aboga por las relaciones de respeto y de soberanía.

«Cuente señor presidente con todo el apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente, del pueblo venezolano libre, de quien no se rinde, no se arrodilla ante nadie. Cuente presidente que estas decisiones no solo las aplaude el pueblo sino que también le sube la moral de combate», dijo Cabello durante la sesión.

Durante la sesión, el presidente Cabello indicó que las sanciones de la Ue, buscan darle oxigeno al gobierno de Estados Unidos que enfrenta en estos momentos una crisis económica, social y de salud, producto de la pandemia coronavirus Covid-19, así como la violencia policial contra los ciudadanos.