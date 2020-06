Ascendidos 252 funcionarios del FAES que participaron en Operación Negro Primero

View this post on Instagram

Desde el centro de entrenamiento El Junquito, manteniendo las medidas de prevención y distanciamiento social, hemos hecho un merecido reconocimiento a los hombres y mujeres de la #Faes que participaron en la Operación Negro Primero. . . Reiteramos que nos sentimos orgullosos de cada uno de nuestros funcionarios y funcionarias por su acción heroica realizada, no solamente en la Operación Negro Primero, si no diariamente en defensa de la Patria y de la Revolución Bolivariana . . ¡252 Ascensos y condecoraciones ganados en tiempos de guerra! Vamos a seguir combatiendo cualquier amenaza al orden interno y a la paz social. Leales siempre, traidores nunca . . #MPPRIJP #VPSOPS #néstorreverol #justiciaypaz #NicolásMaduro #VicepresidenciaDeServicios #Cicpc #PNB #faes #ministeriodeinterioryjusticia #covid19 #coronavirus #prevención #VenezolanosEnElMundo #seguridadypaz