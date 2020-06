Bolton: El 30 de abril todo se fue por la borda

A lo largo de todo el capítulo dedicado a Venezuela en su último libro, John Bolton confiesa que fracasaron en sus intentos por sacar de Miraflores “al heredero de Hugo Chávez”. Bolton anota: “no pudimos estar a la altura; el Presidente (Trump) vaciló y cancaneó”.

Publicidad

Esas palabras se ven reflejadas al narrar los acontecimientos del 30 de abril de 2019, cuando un grupo de diputados tomó el distribuidor Altamira con Juan Guaidó y Leopoldo López a la cabeza. Los preparativos para ese evento comenzaron con una reunión de Bolton y su equipo, celebrada el 8 de abril. Allí le informaron que el golpe que destruiría a Maduro sería el 20 de abril de 2019.

“Desde mi percepción, la secuencia que se esperaba siguieran los acontecimientos era la siguiente: el Tribunal Supremo declararía ilegal a la Asamblea Constituyente, Maduro dimitiría, el Ejército reconocería a Guaidó como presidente interino, la Asamblea Nacional sería reconocida como la única legislatura y el Tribunal Supremo seguiría en funciones”, proyectó Bolton, quien aclaró que luego de “algunos retrasos, la nueva fecha límite era el 30 de abril”.

A las 5:25 am de ese día, Bolton recibió una llamada de Mike Pompeo (Secretario de Estado), quien le dijo que había “mucho movimiento en Venezuela”. Le informó que el entonces director del Sebin, Manuel Cristhoper Figuera, había liberado a Leopoldo López y que el ministro de la defensa, Vladimir Padrino, se había reunido con Guaidó junto a 300 militares. “Después supimos que esta información (el supuesto encuentro con el acompañamiento militar) era incorrecta”, aclaró Bolton.

El exasesor seguía el pulso de la llamada Operación Libertad. Hasta vio un video de Guaidó y López informando que estaban en la base aérea La Carlota. “Sin embargo, poco después conocimos que la información sobre la base aérea La Carlota no era verídica y que Guaidó y López nunca estuvieron realmente dentro de dicha base. Además, en apenas unas horas se demostró que no eran ciertos los informes de que unidades militares que respaldaban a Guaidó habían tomado al menos el control de algunas estaciones de radio y televisión”, dijo Bolton para quien ya a las 6 am de ese 30 de abril el plan se había desvanecido.

“En Venezuela ese día todo se fue por la borda, claramente nos sentíamos frustrados”, acotó Bolton quien telefoneó a Trump a las 6:07 am para informarle del nuevo fracaso.

“Trump aún estaba medio dormido, pero cuando le dije lo que sabíamos, tan solo me dijo: oh”.