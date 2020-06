Bolton revela cómo Trump y la oposición pretendían invadir militarmente a Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió sobre las pretensiones del presidente de Estados Unidos , Donald Trump, de invadir Venezuela. «Se van revelando las verdades, van saliendo las verdades de lo que hemos enfrentado y hemos derrotado durante estos años 2019 y 2020 y vamos a seguir derrotando», ha aseverado el mandatario venezolano, dijo.

La información se desprende luego de que se dieran a conocer 22 de las 359 páginas del libro escrito por el ex consejero de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien escribió sus memorias y detalló que Trump pensó en intervenir Venezuela y dudó de apoyar a Juan Guaidó por considerarlo «debíl».

En el libro se detallan las acciones que desde Washington se prepararon contra Venezuela de la mano con Juan Guaidó. «Poco después del ataque de drones en agosto, hablamos de Venezuela y Trump me dijo: ‘Hazlo’. Se refería a acabar al régimen de Maduro», refiere una parte del texto del ex consejero de Trump.

Los secretos de #Trump



El ex consejero de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, escribió en sus memorias que Trump pensó en intervenir en #Venezuela y que siempre dudó en apoyar a #Guaidó por 'débil'. El libro que #Bolton publicará próximamente ya está generando polémica. /e pic.twitter.com/vhHYsMnFxd — DW Español (@dw_espanol) June 18, 2020

A continuación extractos del libro:

«Trump me insistió que quería una opción militar para Venezuela». Yo expliqué porqué la fuerza militar no era una opción, sobre todo por la oposición a la idea en el Congreso. Yo estaba convencido de que podíamos lograr los objetivos trabajando con los oponentes de Maduro. Nosotros no jugamos ningún rol en asistir o alentar a la oposición a asumir la presidencia interina. Ellos vieron esta como su última oportunidad. Ya estaba todo listo y nosotros debíamos decidir cómo responderíamos. ¿Sentarnos y observar? Pedí a Claver-Carone que lo apoyáramos». Cuando le informé a Trump, le frustró que le hablara de solo un ‘posible’ cambio en Venezuela. Me pidió que publicara una declaración a mi nombre y no de él. Lo hice. Yo sugerí el primero de octubre de 2018 declarar a Venezuela un ‘Estado patrocinador del terrorismo».

Todos queríamos tomar un paso decisivo (sancionar al sector petrolero de Venezuela), menos el secretario del Tesoro Mnuchin. Él quería hacer poco o nada, argumentando que si actuamos, eso llevaría a Maduro a nacionalizar lo poco que quedan de las inversiones de EEUU en petróleo. Teníamos una muy buena oportunidad para derrocar a Maduro y era posible que no se repitiera si no se tomaban las medidas. Pompeo estuvo de acuerdo en que no podíamos permitir que se repitiera el error de Obama en 2009, cuando no hizo nada ante las protestas en Irán. Trump aún quería una opción militar (…) Y esa es una prueba de lo que algunas personas pensaron que era un chiste, cuando Trump luego comentó que yo lo estaba reteniendo. Él decía la verdad sobre Venezuela.

Trump me llamó a las 9:25 am del 23 de enero para decirme que el borrador que había preparado para publicarse cuando [Guaidó se juramentara] era ‘hermoso’, agregando que, ‘casi no digo eso. La primera señal de problema de Trump llegó la noche luego del 23 de enero cuando me llamó para decirme: ‘No me gusta donde estamos’, refiriéndose a Venezuela. A él le preocupó la conferencia de prensa de Padrino, diciendo, ‘toda la Fuerza Armada apoya a Maduro. Yo siempre he dicho que Maduro es duro. A este chico, Guaidó, nadie nunca ha escuchado de él’, me dijo Trump. Yo le expliqué que los militares se habían quedado en los cuarteles y que oficiales de alto rango se le habían acercado a la oposición.

Todo estaba aún en juego y mientras más tiempo pasaba, era más probable que se fragmentaran los militares, que era lo que nosotros realmente necesitábamos, el Secretario Kim Breier quería que esperáramos 30 días para imponer sanciones, lo que era una completa locura. Al principio no me lo tomé con seriedad, pero el argumento de Breier empezó a expandirse. Si yo tuviera que ser cínico, diría que Breier y su oficina trataban de subvertir nuestra política de presión.

Por fin íbamos a anunciar las sanciones en conferencia de prensa de la Casa Blanca, pero me llamaron a la Oficina Oval primero (…) Trump me preguntó que si podíamos enviar 5000 tropas a Colombia en el caso de ser requeridas. Le dije a Trump que iba a chequear con el pentágono. Ve y diviértete con la prensa’, me dijo. Lo que hice cuando mi block fue captado por la cámara y generó miles de especulaciones. Mientras se acercaba el 23 de febrero, corrían rumores de que el comandante del Ejército Suárez Chourio anunciaría públicamente que abandonaría a Maduro. Esos rumores los habíamos escuchando antes, pero el ingreso de la ayuda humanitaria sugería que ahora podía ser cierto.

No me pareció una buena idea que Guaidó cruzara la frontera el 23 de febrero por diferentes razones. Era dramáticamente peligroso: política y físicamente. Entendimos después de que había especulaciones de que los colombianos se habían quedado fríos, temiendo un enfrentamiento militar para el que no estaban preparados. ¿Es que acaso a nadie se le ocurrió eso?

El 3 de marzo, Trump me dijo: ‘Guaidó no tiene lo que se necesita… Aléjate un poco de eso, no te involucres tanto. Las negociaciones de la oposición con el régimen permitieron que nos diéramos cuenta de que las fisuras que buscábamos estaban emergiendo (…) Nosotros queríamos mostrar que hablábamos en serio sobre la amnistía. Esto era realpolitik. Había que tragarse algunos sapos. Era mejor liberar a los venezolanos que mantenernos apegados a ‘principios’ que los mantuvieran oprimidos. Por eso fue que tuiteé que le deseaba a Maduro un retiro tranquilo en la playa. No me gustaba la idea, pero era preferible a que siguiera en el poder.

El libro denominado «The Room Where It Happened», aún no ha sido publicado, sin embargo ha generado interés en la prensa mundial donde se asegura que a Trump le preocupan cinco aspectos primordiales reflejados en el libro que son a los que más le teme Trump.

1- La reelección

«Tengo problemas para encontrar una sola decisión importante de Trump, durante el tiempo que ocupé mis funciones, que no fuera guiada por un cálculo reeleccionista», escribe Bolton, quien acusa al magnate de confundir «su propios intereses políticos y el interés nacional».

2-Básicamente inaceptable

Para Bolton, esto confirma «un comportamiento básicamente inaceptable que erosiona la legitimidad de la presidencia». Peor aún, sugiere que había buenas razones para destituir a Trump, más allá del caso ucraniano que condujo a su absolución. Si los demócratas «se hubieran tomado el tiempo de investigar el comportamiento de Trump de manera más sistemática en todo el espectro de su política exterior, el resultado de la acusación podría haber sido muy diferente», escribió.

3-Coqueteando con los autócratas

Según el libro, hasta la llegada del coronavirus, Trump nunca ahorró elogios hacia Xi Jinping. «Has sido el mejor líder chino en 300 años» le dijo a Xi, según Bolton. Este coqueteo con un rival considerado por su propio campo como un autócrata se suma, según el exasesor, a un marcado desinterés por la defensa de los derechos humanos. También en junio de 2019, «Xi le explicó a Trump por qué estaba construyendo campos de concentración en Xinjiang» para internar a musulmanes uigures. Trump aceptó sus argumentos, sostiene Bolton.

4-Sin norte

Bolton describe a un Trump obsesionado por trivialidades y sin estrategia de largo plazo. Mientras el acercamiento con Corea del Norte perdía terreno tras la cumbre de 2018 con Kim Jong Un, Trump estaba preocupado por regalarle al líder norcoreano un CD con la canción «Rocket Man» (Hombre cohete), autografiada por Elton John, aludiendo al apodo que él mismo le colocó a Kim en el momento más crítico de las relaciones bilaterales.

5-Criticado por la espalda

Algunos de sus principales colaboradores suelen deshacerse en alabanzas al presidente de manera pública pero criticarlo por la espalda, asegura el exasesor. Ese sería el caso del secretario de Estado, Mike Pompeo. En medio de la cumbre con Kim, el jefe de la diplomacia estadounidense le pasó a Bolton un mensaje referido a Trump: «Solo dice mentiras».