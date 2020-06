Bolton sospecha que Guaidó estuvo detrás del apagón del 7-M

A nueve meses de dejar el cargo como asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Robert Bolton (72), decidió “desclasificar” su testimonio sobre su paso por la Casa Blanca. Y lo hizo escribiendo el libro La Habitación donde sucedió: Una memoria de la Casa Blanca, que hoy oficialmente sale a la luz pública. Delas 588 páginas que tiene el texto hay 84 dedicadas a Venezuela. En una de ellas habla del apagón nacional ocurrido el 7 de marzo de 2019. Por su mente pasó que eso era obra de Juan Guaidó,el diputado opositor electo por Donald Trump para “desbancar a Maduro”,tal como lo afirma Bolton en el libro.

“Al finalizar el 7 de marzo recibimos noticias sobre los apagones masivos que se estaban produciendo en toda Venezuela. Lo primero que pensé fue que a Guaidó o a alguna otra personase le había ocurrido asumir las riendas del asunto. Sea cual fuere la causa o la extensión o duración del apagón, éste tenía que golpear a Maduro”, refiere.

“Las noticias que nos llegaban con el pasar de los días confirmaban la devastación. Casi todo el país estaba sin electricidad, el aeropuerto de Caracas estaba cerrado, los servicios de seguridad no se veían por ninguna parte”,prosiguió Bolton, quien inscribió el apagón en la lista de las acciones para propiciar la salida de Maduro. “Si esto no era causa para provocar un levantamiento popular, resultaba difícil saber qué lo provocaría. Continuamos aumentando la presión con la formulación de cargos por el Departamento de Justicia contra dos capos venezolanos del narcotráfico y con la expulsión delos representantes de Maduro ampliamente apoyada por la mayoría de los miembros del Banco Interamericano”, narró el ex asesor de Seguridad Nacional quien explicó que Estados Unidos seguía paso a paso la crisis eléctrica con reportes diarios sobre los esfuerzos del Gobierno por energizar nuevamente a Venezuela, así como las concentraciones de Guaidó en esa semana. Bolton admite en su relato que la Asamblea Nacional aprobó en esos días un acuerdo para el cual no estaba autorizada. “La Asamblea Nacional declaró el “estado de alerta” por los apagones y, si bien no tenía autoridad para hacerlo, al menos le demostraba al pueblo que se estaban ocupando del asunto”, reseñó.

Revuelta en los puentes. El apagón del 7 de marzo se produce dos días después de la llegada de Guaidó a Caracas. El diputado había permanecido en una gira después de intentar desde Colombia penetrar a Venezuela para traer una supuesta ayuda humanitaria por tres puentes internacionales ubicados en Táchira, a pocos pasos de Cúcuta: Tienditas, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Sobre ese evento del 23 de febrero de 2019, Bolton dijo sentirse decepcionado y así lo reflejó en su libro.

En unas primeras líneas, Bolton dibuja a los aliados internos y externos para “forzar la ayuda humanitaria”.“Luego de muchas coordinaciones entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y el Pentágono, ahora aterrizaban aeronaves de carga C-17 en Cúcuta. En Venezuela continuaba el movimiento de apoyo a la oposición. El obispo católico de San Cristóbal, que era además vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos del país, habló públicamente refiriéndose expresamente a la transición en que Maduro perdería el poder. Habíamos esperado que la iglesia jugase un papel más activo y ahora estaba sucediendo”, relató Bolton aludiendo a Mario Moronta y demás prelados. El ex funcionario estadounidense dijo que esperaban una deserción masiva de altas figuras del mundo militar,quienes se concentrarían en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y que unidades del Ejército regresarían a Caracas desde Táchira para rodear el Palacio de Miraflores, “la Casa Blanca de Venezuela”.

El plan inicial contemplaba que Guaidó esperaba en tierra venezolana la “ayuda humanitaria” que ingresaría por el puente de Tienditas. “Sin embargo, escuchamos que Guaidó tenía pensado cruzar hasta Colombia para participar en un concierto auspiciado por Richard Branson en Cúcuta, el viernes por la noche y luego encabezar la ayuda de vuelta hacia la frontera el próximo día haciendo frente directamente a la confrontación con las fuerzas de Maduro”, apuntó Bolton quien le pareció que eso no era una buena idea por diferentes motivos. “Era muy dramático pero a la vez muy peligroso, no solo en lo que respecta ala integridad física, sino más importante, políticamente”, explicó.

Respecto al propio día sábado 23 de febrero, Bolton lo describe como una jornada con preguntas aun por responder. “Guaidó llegó al puente internacional Tienditas sobre las 9 am, dispuesto a cruzarlo. Hubo reportes durante todo el día de que estaba apunto de cruzar el puente, pero eso no sucedió sin que diera una explicación plausible. De hecho, la operación simplemente fracasó”, describió Bolton. “Mi opinión, a finales del sábado, era que la oposición había hecho muy poco para ayudar a la causa. Me desilusionaba el hecho de que el Ejército no hubiese respondido con más deserciones, especialmente entre los oficiales de más alto rango. Me sorprendió igualmente que Guaidó y Colombiano hubiesen puesto en práctica planes alternativos…las acciones parecían incoherentes y desconectadas y realmente no podía determinar si se debía a la falta de planificación previa o a que le habían fallado los nervios”, completó.

Después de ese 23 de febrero, Bolton dijo haber escuchado “que los colombianos se habían echado para atrás,temiendo que un enfrentamiento militar en la frontera los obligaría a intervenir y, después de tantos años combatiendo la contra insurgencia y el narcotráfico en Colombia, sus tropas no estaban preparadas para un conflicto convencional con las fuerzas armadas de Maduro. ¿Acaso nadie se había dado cuenta de eso hasta el sábado?”.

Pence recogió a Guaidó. Fracasada la operación de los puentes, Guaidó decidió quedarse en Bogotá unos cuantos días. Pero a Bolton no le gustaba esa idea y así lo dejó asentado en el libro.Ese tiempo con Guaidó fuera de Venezuela, sería aprovechado por Maduro con fines propagandísticos, en criterio de Bolton a quien le preocupaba que el Jefe de Estado dijera públicamente que Guaidó estaba solicitando ayuda a Colombia, siendo éste un país adversario de Venezuela. Movido por ese razonamiento, pidió al vicepresidente Mike Pence que echara una mano.

“Hablé con Pence, quien se dirigía hacia Bogotá para representar a los Estados Unidos en el Grupo de Lima y subrayé la necesidad de persuadir a Guaidó para que regresase a Caracas. Pence estuvo de acuerdo y dijo que se reuniría con Guaidó en una reunión trilateral con Duque”. Pero Bolton no perdía chance de aplicar más sanciones al gobierno del presidente Maduro a modo de castigo, como lo explica en su libro. “También le pedí a Pence que presionase para que se impusieran más sanciones al régimen de Maduro,con el fin de demostrar que tenía que pagar un precio por haber bloqueado la entrada de la ayuda humanitaria,recordó.

El domingo 24 de febrero de 2019, Bolton le informó a Trump sobre lo ocurrido en la frontera de Colombia y Venezuela. “Parecía despreocupado, lo cual me sorprendió”, escribió Bolton. “Sospeché que su cabeza estaba en Corea del Norte y la Cumbre de Hanoi.

Casi al final de la llamada me dijo: “está bien, socio”, señal de que estaba complacido con lo que había escuchado”, relató.

Bolton contó que mientras estuvo en Hanoi con Trump, Venezuela desapareció “de la pantalla del radar”. Pero cuando regresaron de Vietnam, el 1°de marzo de 2019, el país suramericano volvió a ocupar su atención. “Mantuve a Trump informado, quien el domingo 3 de marzo me dijo: ‘él (Guaido) no tiene lo que hace falta…Apártate un poco, no te involucres mucho’, que era como decir ‘no te comprometas mucho”, escribió Bolton. Al día siguiente, lunes 4 de marzo, el diputado opositor regresaba a Venezuela en un vuelo que aterrizó en Maiquetía, evento que Bolton describe en su libro como“el histriónico regreso de Guaidó a Caracas”.

El ataque con drones fue uno de los eventos comentados por Bolton en su libro

Cumbre Trump-Maduro. Por lamente del presidente estadounidense pasó muchas veces la idea de sostener una reunión con su par venezolano Nicolás Maduro. Bolton no deja por fuera ese detalle en sus relatos,incluso contó quiénes han torpedeado ese encuentro, incluida su persona. “Desde luego, Trump también decía periódicamente que quería reunirse con Maduro para resolver todos nuestros problemas con Venezuela, lo que ni Pompeo ni yo considerábamos una buena idea”, señaló Bolton, quien añadió cuáles otros personajes de la política estadounidense abogaban por un diálogo Trump-Maduro.

“Un día de diciembre, me encontré con Rudy Giuliani en el Ala Oeste. Me pidió pasar a verme después de una reunión de los abogados de Trump, que era la razón por la que se encontraba allá. Tenía un mensaje para Trump del representante Pete Session, quien desde hacía mucho tiempo había abogado porque Trump se reuniera con Maduro al igual que el senador Bob Korker, por motivos que solo ellos conocen. Hablando de esto más tarde, Pompeo sugirió que primero enviáramos a alguien a Venezuela a ver a Maduro, aunque nada llegó a suceder”, contó Bolton.

Pero hay otro episodio que Bolton narra donde vuelve con el tema de la eventual reunión entre los presidentes Maduro y Trump. Se refiere a una visita que dispensó a la Casa Blanca el presidente colombiano Iván Duque el 13 de febrero de 2019. “Las conversaciones se centraron en Venezuela. Trump les preguntó a los colombianos si debería haber hablado con Maduro seis meses atrás, y Duque dijo rotundamente que eso hubiese sido una gran victoria para Maduro y sugirió que conversar con él ahora sería un error aun mayor. Trump le dijo que estaba de acuerdo, lo que fue un gran alivio para mi”, narró.

Ese conversación Duque-Trump se produce a 10 días antes de la operación en los puentes para “forzar” la entrada de supuesta ayuda humanitaria. “Luego preguntó cómo estaban los esfuerzos en general y si la balanza se inclinaba hacia Maduro o hacia Guaidó. En este momento, Francisco Santos, embajador de Colombia, resultó muy efectivo, al decir que incluso dos meses atrás, él hubiera dicho que Maduro tenía una mayor ventaja, pero ya no creía que fuera así y explicó el por qué”, describió Bolton reservándose esos razonamientos del embajador colombiano.

Los drones de la Avenida Bolívar

Para Estados Unidos, derrocar al presidente Nicolás Maduro no era precisamente “una situación de conversaciones e intercambios diplomáticos, indicó John Bolton quien recordó que Donald Trump continuamente le hablaba de la “opción militar” que condujera incluso la eliminación del jefe de Estado. Por eso Bolton cuenta como un fracaso el ataque con drones perpetrado contra Maduro el 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar de Caracas.

“El ataque no tuvo éxito, pero mostró el fuerte disenso que existía dentro de las fuerzas armadas”, recordó Bolton en su libro.

Once días después de ese magnicidio en grado de frustración, es decir el 15 de agosto, Bolton sostuvo una reunión con Trump donde éste le dijo “de manera enfática ‘que lo hagan’, es decir que me deshiciera del régimen de Maduro. ‘Esta es la quinta vez que lo pido’, continuó diciendo”, narró Bolton.

Al año siguiente, EEUU, empujó a Juan Guaidó para autoproclamarse presidente de Venezuela. Pero al día siguiente de ese acto, Trump entró en desesperación cuando vio por televisión al ministro Vladimir Padrino López y el alto mando militar, recalcándole lealtad a Maduro como comandante en jefe, según lo relatado por Bolton quien contó que trató de calmar a Trump. “No creo que haya convencido a Trump, pero al menos hice que se callara”, confesó. “Trump dudaba de que Maduro cayera diciendo que era demasiado inteligente y demasiado duro”, conceptos que le volvió a repetir el 28/3/19 cuando terminó una reunión con Fabiana Rosales, esposa de Guaidó, escribió Bolton.

Bolton: El 30 de Abril todo se fue por la borda

A lo largo de todo el capítulo dedicado a Venezuela en su último libro, John Bolton confiesa que fracasaron en sus intentos por sacar de Miraflores “al heredero de Hugo Chávez”. Bolton anota: “no pudimos estar a la altura; el Presidente (Trump) vaciló y cancaneó”.

Esas palabras se ven reflejadas al narrar los acontecimientos del 30 de abril de 2019, cuando un grupo de diputados tomó el distribuidor Altamira con Juan Guaidó y Leopoldo López a la cabeza. Los preparativos para ese evento comenzaron con una reunión de Bolton y su equipo celebrada el 8 de abril. Allí le informaron que el golpe que destruiría a Maduro sería el 20 de abril de 2019.

“Desde mi percepción, la secuencia que se esperaba siguieran los acontecimientos era la siguiente: el Tribunal Supremo declararía ilegal a la Asamblea Constituyente, Maduro dimitiría, el Ejército reconocería a Guaidó como presidente interino, la Asamblea Nacional sería reconocida como la única legislatura y el Tribunal Supremo seguiría en funciones”, proyectó Bolton quien aclaró que luego de “algunos retrasos, la nueva fecha límite era el 30 de abril”.

A las 5:25 am de ese día, Bolton recibió una llamada de Mike Pompeo (Secretario de Estado) quien le dijo que había “mucho movimiento en Venezuela”. Le informó que el entonces director del Sebin, Manuel Cristhoper Figuera, había liberado a Leopoldo López y que el ministro de la defensa, Vladimir Padrino se había reunido con Guaidó junto a 300 militares. “Después supimos que esta información (el supuesto encuentro con el acompañamiento militar) era incorrecta”, aclaró Bolton.

El ex asesor seguía el pulso de la llamada Operación Libertad. Hasta vio un video de Guaidó y López informando que estaban en la base aérea La Carlota. “Sin embargo poco después conocimos que la información sobre la base aérea La Carlota no era verídica y que Guaidó y López nunca estuvieron realmente dentro de dicha base. Además, en apenas unas horas se demostró que no eran ciertos los informes de que unidades militares que respaldaban a Guaidó habían tomado al menos el control de algunas estaciones de radio y televisión”, dijo Bolton para quien ya a las 6 am de ese 30 de abril el plan se había desvanecido.

“En Venezuela ese día todo se fue por la borda, claramente nos sentíamos frustrados”, acotó Bolton quien telefoneó a Trump a las 6:07 am para informarle del nuevo fracaso.

“Trump aún estaba medio dormido, pero cuando le dije lo que sabíamos, tan solo me dijo: oh”.