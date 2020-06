Capriles pide a la oposición olvidarse de una AN autoprorrogable

El exgobernador de Miranda, Capriles Radonski, pidió a facciones de la oposición venezolana abandonar las “fantasías” que proponen la existencia de una Asamblea Nacional (AN) “autoprorrogable” o de un gobierno interino en el exilio después de que se celebren las elecciones parlamentarias.

El dirigente de Primero Justicia y excandidato presidencial pidió a la dirigencia opositora una visión estratégica para responder a la estrategia del actual presidente Nicolás.

“Lo que hay que dejar es la fantasía. Decir que la Asamblea Nacional se va a autoprorrogar, que el gobierno encargado se va a autoprorrogar y que vamos a un gobierno en el exilio y esa cantidad de cosas fantasiosas que se están escuchando, eso sí no”, afirmó durante un streaming por Youtube.

«A nosotros nos sacaron de cualquier proceso electoral. Irnos a prestarnos como unos farsantes disfrazados de opositores, eso sí que no. La farsa no, pero tampoco la ficción. Yo sé lo que quiere Maduro, que no participemos, eso es más que obvio, que la gente se niegue a los espacios de lucha», insitió.