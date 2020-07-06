CNE publicó lista con 105 partidos que pueden postularse a elecciones

Un total de 105 organizaciones con fines políticos están vigentes para postular a candidatos y candidatas a diputados a la Asamblea Nacional para las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 06 de diciembre.
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En total son 28 organizaciones con fines políticos nacionales, 53 regionales, 6 organizaciones indígenas nacionales y 18 organizaciones indígenas regionales, según información publicada por el ente electoral en su página web.
A continuación te presentamos a detalle el nombre de cada organización con fines políticos:
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Nacionales:
|NRO.
|DESCRIPCIÓN
|SIGLAS
|1
|ALIANZA DEL LAPIZ PARTIDO POPULAR
|ALIANZA DEL LAPIZ
|2
|AVANZADA PROGRESISTA
|AP
|3
|COMITÉ DE ORGANIZACIÓN POLITICA ELECTORAL INDEPENDIENTE
|COPEI
|4
|LA FUERZA DEL CAMBIO
|FDC
|5
|MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
|MAS
|6
|MOVIMIENTO ECOLOGICO DE VENEZUELA
|MOVEV
|7
|MOVIMIENTO ELECTORAL DEL PUEBLO
|MEP
|8
|MOVIMIENTO POLITICO ALIANZA PARA EL CAMBIO
|MPAPC
|9
|MOVIMIENTO SOMOS VENEZUELA
|MSV
|10
|ORGANIZACIÓN RENOVADORA AUTENTICA
|ORA
|11
|PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA
|PCV
|12
|PATRIA PARA TODOS
|PPT
|13
|POR LA DEMOCRACIA SOCIAL
|PODEMOS
|14
|TENDENCIAS UNIFICADAS PARA ALCANZAR EL MOVIMIENTO DE ACCION REVOLUCIONARIA ORGANIZADA
|TUPAMARO
|15
|UNIDAD POPULAR VENEZOLANA
|UPV
|16
|PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
|PSUV
|17
|UNIDAD POLITICO POPULAR 89
|UPP89
|18
|CAMBIEMOS MOVIMIENTO CIUDADANO
|CMC
|19
|SOLUCIONES PARA VENEZUELA
|SPV
|20
|ACCION CIUDADANA EN POSITIVO
|ACEP
|21
|ESPERANZA POR EL CAMBIO
|EL CAMBIO
|22
|ACCIÓN DEMOCRÁTICA
|AD
|23
|MOVIMIENTO PRIMERO JUSTICIA
|MPJ
|24
|UN NUEVO TIEMPO CONTIGO
|UNTC
|25
|PARTIDO UNIÓN Y ENTENDIMIENTO
|PUENTE
|26
|NUEVA VISIÓN PARA MI PAÍS
|NUVIPA
|27
|GENERACIÓN INDEPENDIENTE (antiguo IPP)
|GENTE
|28
|PARTIDO DE RECONCILIACION ORGANIZADO DE GESTION REFORMADORA ELECTORAL SOCIAL Y ORDEN
|PROGRESO
Regionales:
|NRO.
|DESCRIPCIÓN
|SIGLAS
|ENTIDAD
|1
|UNIDAD SOBERANA
|US
|ANZOÁTEGUI
|2
|DEMOCRATAS ALIADOS DE LIBRE EXPRESION
|DALE
|ANZOÁTEGUI
|3
|TIEMPO SOCIAL NACIONALISTA
|TISON
|ANZOÁTEGUI
|4
|NUEVO PACTO
|NP
|ANZOÁTEGUI
|5
|RENOVACION EN DEMOCRACIA NACIMIENTO ALTERNATIVO
|RENA
|ARAGUA
|6
|ARAGUA UNIDA
|AU
|ARAGUA
|7
|FRENTE UNIDO AL TRABAJO SOCIAL
|FRUTOS
|BARINAS
|8
|MOVIMIENTO 100
|M-100
|BOLÍVAR
|9
|PROYECTO GUAYANA
|PRO GUAYANA
|BOLÍVAR
|10
|URGENCIA SOLIDARIA DE TRANSFORMACIÓN ESTADAL DEMOCRATICA
|USTED
|CARABOBO
|11
|POR MI PUEBLO
|POR MI PUEBLO
|CARABOBO
|12
|CARABOBO MILITANCIA NACIONAL
|CAMINA
|CARABOBO
|13
|CONSENSO EN LA ZONA
|CONENZO
|CARABOBO
|14
|JUEGA LIMPIO
|JL
|CARABOBO
|15
|PARTIDO SOCIALISTA DE LOS COJEDEÑOS
|PASOCO
|COJEDES
|16
|TINAQUILLO ES PRIMERO
|TINA ES I
|COJEDES
|17
|PROYECTO GENTE NUEVA
|PGN
|GUÁRICO
|18
|GENTE INDEPENDIENTE
|GI
|MÉRIDA
|19
|ALIANZA GENERACIONAL
|AGEN
|MÉRIDA
|20
|PROGRESISTAS MERIDEÑOS INDEPENDIENTES
|PMI
|MÉRIDA
|21
|POR AMOR A LOS PUEBLOS
|PAP
|MIRANDA
|22
|UNIDOS POR MONAGAS
|U.P.E.M.
|MONAGAS
|23
|DIGNIDAD SOCIAL MONAGUENSE
|DSM
|MONAGAS
|24
|PARTIDO LABORAL RUMBO AL SOCIALISMO
|PLRAS
|MONAGAS
|25
|MOVIMIENTO ALTERNATIVO BUSCANDO SOLUCIONES
|MABS
|MONAGAS
|26
|MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POR AMOR A MONAGAS
|MIPAM
|MONAGAS
|27
|MOVIMIENTO REGIONAL DE AVANZADA
|MRA
|NVA. ESPARTA
|28
|ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE SUCRE
|ASIS
|SUCRE
|29
|MOVIMIENTO LIBERADOR SUCRE DESPIERTA
|MLSD
|SUCRE
|30
|MOVIMIENTO RENOVACIÓN SOCIALISTA
|MRS
|YARACUY
|31
|PUEBLO UNIDO MULTIETNICO DE AMAZONAS
|PUAMA
|AMAZONAS
|32
|TODOS UNIDOS POR AMAZONAS
|TUPAZ
|AMAZONAS
|33
|ORINOCO-SUR
|ORISUR
|AMAZONAS
|34
|CAMBIO Y REESTRUCTURACIÓN PARA EL ESTADO AMAZONAS
|CREEA
|AMAZONAS
|35
|PARTIDO INDEPENDIENTE ORGANIZADO
|PIO
|DELTA AMACURO
|36
|YACIMIENTO INDIGENISTA VENEZOLANO INDEPENDIENTE
|YIVI
|DELTA AMACURO
|37
|REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE ORGANIZADO SOCIAL
|RIOS
|DELTA AMACURO
|38
|COALICIÓN CIUDADANOS ORGANIZADOS
|CCO
|ARAGUA
|39
|GUAYANA NUESTRA
|GN
|BOLÍVAR
|40
|LARA INDEPENDIENTE
|LAIN
|LARA
|41
|VISIÓN FUTURO DE MIRANDA
|VFM
|MIRANDA
|42
|PARTIDO INDEPENDIENTE POPULAR DEL ESTADO PORTUGUESA
|PIPEP
|PORTUGUESA
|43
|UNIDAD POR EL CAMBIO Y EL PROGRESO
|UCP
|TÁCHIRA
|44
|PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
|PCD
|ZULIA
|45
|MOVIMIENTO POLÍTICO CARACAS PARA TODOS
|MPCPT
|DTTO. CAPITAL
|46
|PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA
|MPD
|DTTO. CAPITAL
|47
|PLATAFORMA ARAGUA DEMOCRÁTICA
|PLAD
|ARAGUA
|48
|RED DE ARAGUA
|RDA
|ARAGUA
|49
|CARABOBEÑOS POR CARABOBO
|CPC
|CARABOBO
|50
|CONSTRUYENDO CAMINOS
|CC
|CARABOBO
|51
|FUERZA VECINAL
|FV
|MIRANDA
|52
|NUEVO LIDERAZGO VECINAL
|NLV
|MIRANDA
|53
|PARTIDO DE ACCIÓN ZULIANA
|PAZ
|ZULIA
Organizaciones indígenas nacionales:
|NRO.
|DESCRIPCIÓN
|SIGLAS
|1
|CONSEJO NACIONAL INDIO DE VENEZUELA
|CONIVE
|2
|AGRUPACION INDIGENA EVOLUCION
|EVOLUCIÓN
|3
|ASOCIACION CIVIL CÁTEDRA GUAICAIPURO
|CÁTEDRA GUAICAIPURO
|4
|MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE VENEZUELA
|MOPIVE
|5
|PARLAMENTO INDIGENA DE VENEZUELA
|PARLINVE
|6
|ORGANIZACIÓN SOCIALISTA INDIGENA BOLIVARIANA UNIDA
|OSIBU
Organizaciones indígenas regionales:
|NRO.
|DESCRIPCIÓN
|SIGLAS
|1
|ORGANIZACION REGIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS DE AMAZONAS
|ORPIA
|2
|FEDERACION INDIGENA BOLIVARIANA DEL ESTADO ANZOATEGUI, CACIQUE CAYAURIMA
|FEDECAYAURIMA
|3
|FUNDACION PARA LA CAPACITACION, INTEGRACION Y DIGNIFICACION DEL INDIGENA
|FUNDACIDI
|4
|FEDERACION INDIGENA DEL ESTADO BOLIVAR
|FIEB
|5
|COMUNIDAD INDIGENA DE SAN FRANCISCO DE YURUANI MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
|KUMARAKAPAY
|6
|ASOCIACION CIVIL INDIGENA SANTA BARBARA DE TAPIRIN
|ASOCINSABAT
|7
|COMUNIDAD INDIGENA CHAIMA AMANITA
|AMANITA
|8
|ASOCIACIÓN CIVIL INDIGENA WARAO MARAISA KOJOTUKA
|MARAISA K
|9
|ASOCIACION CIVIL INDIGENA CHAIMA LIBRES SOCIALISTA
|ACICHILSO
|10
|FEDERACION COMUNAL INDIGENA KARIÑA NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION DE LA MESETA DE SANTE FE ORGANIZACIÓN RENOVADORA AUTENTICA
|FCIKNSCMSES
|11
|COMUNIDAD INDIGENA SAN ANTONIO
|MARAISA KOJOTUKA
|12
|COOPERATIVA DE TRANSPORTE KALAIIRA WAYUU RS
|KALAIIRA
|13
|FEDERACIÓN INDIGENISTA DE VENEZUELA
|FEINVE
|14
|FUNDACION GUAJIRA VENEZOLANA
|GUAJIRAVEN
|15
|ASOCIACION CIVIL UNICA DE COMERCIANTES INDIGENAS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
|ASOCOINBO
|16
|SOCIEDAD INDÍGENA
|SOCIEDAD INDÍGENA
|17
|FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA GUAJIRA
|FUNDAPAEZ
|18
|ASOCIACION DE PRODUCTORES SALINEROS INDIGENAS