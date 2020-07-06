CNE publicó lista con 105 partidos que pueden postularse a elecciones

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Un total de 105 organizaciones con fines políticos están vigentes para postular a candidatos y candidatas a diputados a la Asamblea Nacional para las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 06 de diciembre.

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En total son 28 organizaciones con fines políticos nacionales, 53 regionales, 6 organizaciones indígenas nacionales y 18 organizaciones indígenas regionales, según información publicada por el ente electoral en su página web.

A continuación te presentamos a detalle el nombre de cada organización con fines políticos:

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Nacionales:

NRO.DESCRIPCIÓNSIGLAS
1ALIANZA DEL LAPIZ PARTIDO POPULARALIANZA DEL LAPIZ
2AVANZADA PROGRESISTAAP
3COMITÉ DE ORGANIZACIÓN POLITICA ELECTORAL INDEPENDIENTECOPEI
4LA FUERZA DEL CAMBIOFDC
5MOVIMIENTO AL SOCIALISMOMAS
6MOVIMIENTO ECOLOGICO DE VENEZUELAMOVEV
7MOVIMIENTO ELECTORAL DEL PUEBLOMEP
8MOVIMIENTO POLITICO ALIANZA PARA EL CAMBIOMPAPC
9MOVIMIENTO SOMOS VENEZUELA  MSV
10ORGANIZACIÓN RENOVADORA AUTENTICA ORA
11PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELAPCV
12PATRIA PARA TODOS  PPT
13POR LA DEMOCRACIA SOCIAL  PODEMOS
14TENDENCIAS UNIFICADAS PARA ALCANZAR EL MOVIMIENTO DE ACCION REVOLUCIONARIA ORGANIZADA TUPAMARO
15UNIDAD POPULAR VENEZOLANA UPV
16PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELAPSUV
17UNIDAD POLITICO POPULAR 89UPP89
18CAMBIEMOS MOVIMIENTO CIUDADANOCMC
19SOLUCIONES PARA VENEZUELASPV
20ACCION CIUDADANA EN POSITIVOACEP
21ESPERANZA POR EL CAMBIOEL CAMBIO
22ACCIÓN DEMOCRÁTICAAD
23MOVIMIENTO PRIMERO JUSTICIAMPJ
24UN NUEVO TIEMPO CONTIGOUNTC
25PARTIDO UNIÓN Y ENTENDIMIENTO PUENTE
26NUEVA VISIÓN PARA MI PAÍSNUVIPA 
27GENERACIÓN INDEPENDIENTE (antiguo IPP)GENTE
28PARTIDO DE RECONCILIACION ORGANIZADO DE GESTION REFORMADORA ELECTORAL SOCIAL Y ORDENPROGRESO

Regionales:

NRO.DESCRIPCIÓNSIGLASENTIDAD
1UNIDAD SOBERANAUSANZOÁTEGUI
2DEMOCRATAS ALIADOS DE LIBRE EXPRESIONDALEANZOÁTEGUI
3TIEMPO SOCIAL NACIONALISTATISONANZOÁTEGUI
4NUEVO PACTONPANZOÁTEGUI
5RENOVACION EN DEMOCRACIA NACIMIENTO ALTERNATIVORENAARAGUA
6ARAGUA UNIDAAUARAGUA
7FRENTE UNIDO AL TRABAJO SOCIALFRUTOSBARINAS
8MOVIMIENTO 100M-100BOLÍVAR
9PROYECTO GUAYANAPRO GUAYANABOLÍVAR
10URGENCIA SOLIDARIA DE TRANSFORMACIÓN ESTADAL DEMOCRATICAUSTEDCARABOBO
11POR MI PUEBLOPOR MI PUEBLOCARABOBO
12CARABOBO MILITANCIA NACIONALCAMINACARABOBO
13CONSENSO EN LA ZONACONENZOCARABOBO
14JUEGA LIMPIOJLCARABOBO
15PARTIDO SOCIALISTA DE LOS COJEDEÑOSPASOCOCOJEDES
16TINAQUILLO ES PRIMEROTINA ES ICOJEDES
17PROYECTO GENTE NUEVAPGNGUÁRICO
18GENTE INDEPENDIENTEGIMÉRIDA
19ALIANZA GENERACIONALAGENMÉRIDA
20PROGRESISTAS MERIDEÑOS INDEPENDIENTESPMIMÉRIDA
21POR AMOR A LOS PUEBLOSPAPMIRANDA
22UNIDOS POR MONAGASU.P.E.M.MONAGAS
23DIGNIDAD SOCIAL MONAGUENSEDSMMONAGAS
24PARTIDO LABORAL RUMBO AL SOCIALISMOPLRASMONAGAS
25MOVIMIENTO ALTERNATIVO BUSCANDO SOLUCIONESMABSMONAGAS
26MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POR AMOR A MONAGASMIPAMMONAGAS
27MOVIMIENTO REGIONAL DE AVANZADAMRANVA. ESPARTA
28ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE SUCREASISSUCRE
29MOVIMIENTO LIBERADOR SUCRE DESPIERTAMLSDSUCRE
30MOVIMIENTO RENOVACIÓN SOCIALISTAMRSYARACUY
31PUEBLO UNIDO MULTIETNICO DE AMAZONASPUAMAAMAZONAS
32 TODOS UNIDOS POR AMAZONASTUPAZAMAZONAS
33ORINOCO-SURORISURAMAZONAS
34CAMBIO Y REESTRUCTURACIÓN PARA EL ESTADO AMAZONASCREEAAMAZONAS
35PARTIDO INDEPENDIENTE ORGANIZADOPIODELTA AMACURO
36YACIMIENTO INDIGENISTA VENEZOLANO INDEPENDIENTEYIVIDELTA AMACURO
37REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE ORGANIZADO SOCIALRIOSDELTA AMACURO
38COALICIÓN CIUDADANOS ORGANIZADOSCCOARAGUA
39GUAYANA NUESTRAGNBOLÍVAR
40LARA INDEPENDIENTELAINLARA
41VISIÓN FUTURO DE MIRANDAVFMMIRANDA
42PARTIDO INDEPENDIENTE POPULAR DEL ESTADO PORTUGUESAPIPEPPORTUGUESA
43UNIDAD POR EL CAMBIO Y EL PROGRESOUCPTÁCHIRA
44PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICOPCDZULIA
45MOVIMIENTO POLÍTICO CARACAS PARA TODOSMPCPTDTTO. CAPITAL
46PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO PROSPERIDAD DEMOCRÁTICAMPDDTTO. CAPITAL
47PLATAFORMA ARAGUA DEMOCRÁTICAPLADARAGUA
48RED DE ARAGUARDAARAGUA
49CARABOBEÑOS POR CARABOBOCPCCARABOBO
50CONSTRUYENDO CAMINOSCCCARABOBO
51FUERZA VECINALFVMIRANDA
52NUEVO LIDERAZGO VECINALNLVMIRANDA
53PARTIDO DE ACCIÓN ZULIANAPAZZULIA

Organizaciones indígenas nacionales:

NRO.DESCRIPCIÓNSIGLAS
1CONSEJO NACIONAL INDIO DE VENEZUELACONIVE
2AGRUPACION INDIGENA EVOLUCIONEVOLUCIÓN
3ASOCIACION CIVIL CÁTEDRA GUAICAIPUROCÁTEDRA GUAICAIPURO
4MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE VENEZUELAMOPIVE
5PARLAMENTO INDIGENA DE VENEZUELAPARLINVE
6ORGANIZACIÓN SOCIALISTA INDIGENA BOLIVARIANA UNIDAOSIBU

Organizaciones indígenas regionales:

NRO.DESCRIPCIÓNSIGLAS
1ORGANIZACION REGIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS DE AMAZONASORPIA
2FEDERACION INDIGENA BOLIVARIANA DEL ESTADO ANZOATEGUI, CACIQUE CAYAURIMAFEDECAYAURIMA
3FUNDACION PARA LA CAPACITACION, INTEGRACION Y DIGNIFICACION DEL INDIGENAFUNDACIDI
4FEDERACION INDIGENA DEL ESTADO BOLIVARFIEB
5COMUNIDAD INDIGENA DE SAN FRANCISCO DE YURUANI MOVIMIENTO AL SOCIALISMOKUMARAKAPAY
6ASOCIACION CIVIL INDIGENA SANTA BARBARA DE TAPIRINASOCINSABAT
7COMUNIDAD INDIGENA CHAIMA AMANITAAMANITA
8ASOCIACIÓN CIVIL INDIGENA WARAO MARAISA KOJOTUKAMARAISA K
9ASOCIACION CIVIL INDIGENA CHAIMA LIBRES SOCIALISTAACICHILSO
10FEDERACION COMUNAL INDIGENA KARIÑA NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION DE LA MESETA DE SANTE FE ORGANIZACIÓN RENOVADORA AUTENTICA FCIKNSCMSES
11COMUNIDAD INDIGENA SAN ANTONIOMARAISA KOJOTUKA
12COOPERATIVA DE TRANSPORTE KALAIIRA WAYUU RSKALAIIRA
13FEDERACIÓN INDIGENISTA DE VENEZUELAFEINVE
14FUNDACION GUAJIRA VENEZOLANAGUAJIRAVEN
15ASOCIACION CIVIL UNICA DE COMERCIANTES INDIGENAS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAASOCOINBO
16SOCIEDAD INDÍGENASOCIEDAD INDÍGENA
17FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA GUAJIRAFUNDAPAEZ
18ASOCIACION DE PRODUCTORES SALINEROS INDIGENAS

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