CNE: renuncia de Jiménez no afectará desarrollo del proceso electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó este viernes, mediante la red social Twitter, que la reciente renuncia del exrector Rafael Simón Jiménez, no afectará la planificación de los comicios parlamentarios previstos el próximo 6 de diciembre.

«La renuncia del ex rector no afectará el desarrollo del proceso electoral. Jiménez afirmó «Está absolutamente encaminado y no está sujeto a retraso. Todo lo que se pueda flexibilizar se tendrá que flexibilizar, pero todo va sobre ruedas con la inspección y la auditoría», publicó el ente comicial.

Jiménez, quien renunció el jueves al CNE para pasar a ser un actor político y «reclamar en la calle lo que considera debe reclamar la oposición», rechazó los llamados de abstención que hacen algunos sectores políticos.

El exrector afirmó que el desarrollo del proceso electoral está absolutamente encaminado y no está sujeto a retraso.

En este sentido, el CNE imparte un taller a sus funcionarios sobre el funcionamiento del Sistema Automatizado de Postulaciones, el primero del Plan Nacional de Formación y Capacitación de Coordinadores de Postulaciones, proceso que comienza el próximo 10 de agosto.