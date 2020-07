Colombia no controla paso irregular de ciudadanos por la frontera

Mientras Venezuela hace todo lo posible por controlar el paso de ciudadanos de forma irregular por la frontera con Colombia para evitar la propagación del COVID-19, las autoridades del país vecino solo tienen presencia en los puentes de paso formal, dijo el protector del estado Táchira, Freddy Bernal.

«Mientras en el lado de acá se realiza un gran despliegue de 7.000 hombres para custodiar la frontera, les he exigido a las autoridades colombianas y lo he hecho públicamente, y uno no ve a nadie, ni a la policía colombiana ni al ejército, solamente en los puentes formales», expuso Bernal, según reseñó Sputnik.

Bernal expresó su preocupación por esta postura de Colombia y aseguró que solo los puentes Simón Bolívar, Tienditas, García de Hevia y Francisco de Paula Santander, tienen presencia de la policía fronteriza.

«En las zonas de montaña y ríos, que yo mismo he patrullado muchas veces, jamás he visto en el lado de allá (Colombia), un punto de control de las Fuerzas Armadas o la policía», indicó.

El 86% de las personas que están en Venezuela afectadas por el nuevo coronavirus han retornado de Colombia, por lo que ese país «se ha convertido en el principal vector de contagio», aseguró.

Bernal explicó que desde hace dos meses se mantiene en contacto con las autoridades colombianas, e incluso el pasado sábado 27 de junio conversó con un representante del presidente colombiano Iván Duque.

«Tuvimos una reunión informal que yo hice este sábado sobre el puente internacional y se acercó el director de Migraciones del Norte de Santander (César Duarte Guzmán), un comisionado del presidente Iván Duque y les exigí en nombre de Venezuela, que así como nosotros hacemos un gran esfuerzo, ellos también deberían hacerlo porque los problemas de frontera se solucionan con ambas partes», agregó.

Apoyo de la ONU

El retorno de más de 40.000 ciudadanos por la frontera con Colombia por el estado Táchira ha hecho que las autoridades dupliquen las medidas de bioseguridad en esa área, y Bernal relató que por el momento han contado con la colaboración de diversas agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

«Hay una perfecta coordinación con Naciones Unidas, Acnur, Unicef y la Organización Mundial de Migraciones (OIM). Ellos han hecho 11 entregas de diversos insumos, desde equipos de desinfección, fórmulas médicas, carpas, paneles solares, utensilios de cocina, de limpieza», indicó.

Las referidas agencias y oficinas de la ONU, informó el regente de Táchira, han apoyado a las autoridades con la adecuación de los 28 centros de cuarentena en los que actualmente se encuentran 4.800 personas.

Respecto a la distribución de equipos de bioseguridad en los hospitales del estado, indicó que esa es una competencia del gobierno central, el cual ha respondido eficientemente -dijo- a las solicitudes de la dirección de Salud de la gobernación, como al protectorado.

Añadió que el personal que se encuentra al frente de los puntos de control fronterizo y en los hospitales ha sido el más afectado.»Hasta el momento 73 trabajadores de estos sectores se encuentran afectados por el virus, de los cuales 35 son médicos y se encuentran aislados».