Denuncian propaganda de guerra pro abstención

El rector suplente del Consejo Nacional Electoral, Luis Fuenmayor Toro, rechazó que alguien asegure que el nuevo ente comicial es inferior al de antes: “eso es propaganda de guerra para la abstención”.

Durante una entrevista en una emisora de radio capitalina, Fuenmayor Toro indicó que quienes manejan esas opiniones continúan en constantes contradicciones.

“Ahora van a decir que el actual CNE es peor que el anterior, cuando en el pasado decían que no iba a existir peor CNE que el de Tibisay Lucena”, expresó.

Explicó que el actual CNE cuenta con tres integrantes del Gobierno, mientras que en la administración de Lucena tenía cuatro. “Allá era 4 a 1 y este CNE es 3 a 2”.

Sostuvo que dirigentes del sector opositor le reclaman al vicepresidente del CNE, Rafael Jiménez, quien no es afecto al Gobierno, las decisiones que toma el ente y recalcó que están “trabajando en minoría para ir a unas elecciones y mejorar las condiciones”.

En relación a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el rector suplente comentó que el CNE “tiene que hacer una propaganda institucional, impulsada por todas las vías posibles, con el propósito de que la gente vaya a votar”.

“Hasta ahora el único partido mayoritario ha sido el Psuv, así no le guste a la gente, así no me gusté a mí. De resto puras siglas y son partidos más pequeños que los de la mesa nacional de diálogo, que ellos dicen que son los minoritarios”, agregó el rector suplente.

El alto funcionario del Poder Electoral enfatizó que el acto de sufrgar está contemplado en las leyes nacionales como un derecho.

Asimismo, la autoridad del ente comicial destacó que cada persona vota “para rescatar la vía electoral, no porque van a dar condiciones. Uno vota para ejercer un derecho y de esa manera defendernos”.

El Consejo Nacional Electoral realizará el próximo 6 de diciembre las elecciones a la Asamblea Nacional y actualmente desarrolla el cronograma pautado para dicho proceso.

Podemos repudia campaña opositora

La organización política Podemos ratificó su respaldo a las elecciones parlamentarias del venidero 6 de diciembre, a la vez que rechazó la campaña que adelantan algunos partidos de la oposición para promover la abstención en el país. A través de un comunicado, fijaron posición frente a lo que denominan como una estrategia promovida desde el extranjero “sin tener el

más mínimo conocimiento de lo que establece la Constitución nacional ni las leyes electorales venezolanas, pero apoyados por

sus lacayos y serviles”.

Juan Barreto: Guaidó no quiere una nueva AN

El dirigente de Redes, Juan Barreto, dijo que el diputado Juan Guaidó y los que lo apoyan están desesperados para que no haya elecciones y por eso llaman a la abstención. “No quieren una nueva AN, quieren que esta, dividida en varias fracciones que no tiene poder real porque tiene una medida de desacato, continúe. Quieren que la AN siga para que Guaidó y su camarilla sigan siendo diputados por un tiempo más, quieren estirar la arruga al período de Guaidó y lo que están haciendo es malabarismo”.

Tupamaro insta a la unidad revolucionaria

El Movimiento Tupamaro trabaja en fórmulas unitarias revolucionarias de cara a los venideros comicios parlamentarios del 6D, anunció el secretario nacional de este movimiento político, William Benavides. “La idea es que existan vocerías del movimiento

popular, del movimiento de cultores, mujeres, estudiantiles, movimientos de barrios, comuneros, innovadores de producción, movimiento campesino, obrero, entre otros”, además destacó que con esto derrotarán a pretensiones imperiales.

PJ y VP exigirán observación internacional

El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, informó que integrantes de Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) solicitarán ante el Consejo Nacional Electoral observación internacional durante las legislativas. » Estamos exigiendo observación internacional, no acompañamiento, porque queremos que la suerte de la AN sea la que conduzca la posibilidad de cambio real en el país, que cada voto sea la representación de la voluntad de la gente», señaló y dijo que esto le dará transparencia al proceso.

Copei: Nuestro deber es votar en las parlamentarias

El presidente nacional de Copei, Miguel Salazar, señaló que están decididos a dar la batalla “en el terreno que sea” pero siempre “apegados a la Constitución”, en torno a las venideras elecciones parlamentarias. “Copei hay uno solo y ha mostrado su talante

democrático por más de siete décadas; hoy más que nunca estamos convencidos que nuestro deber es votar si realmente

queremos un cambio para el país”, agregó que la abstención no es la forma de solucionar los problemas políticos del país.