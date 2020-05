Diosdado Cabello pide unidad cívicomilitar ante amenazas

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, llamó al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a permanecer en alerta y en unidad perfecta ante las amenazas contra el país.

“En estos momentos de constantes ataques contra nuestra patria es imperdonable que alguien esté buscándole las cuatro patas al gato, es imperdonable que alguien quiera empujar a la división de las fuerzas revolucionarias.

En momentos de guerra la sola duda es una traición. Preparémonos para más combates, la derecha no se va a rendir y por supuesto nosotros no nos vamos a rendir”, sentenció.

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela dijo no tener dudas de que “Voluntad Popular es un ente terrorista, no, eso no es nuevo”.

Señaló que la tolda naranja es el principal promotor de acciones violentas.