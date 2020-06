Ejecutivo insta respetar horario de flexibilización en las empresas

La ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, Eneida Laya, instó este lunes a respetar el horario de flexibilización laboral que se aplica desde hoy en nueve sectores económicos priorizados que trabajarán en un esquema de 5 x10, lo que es igual a cinco días de labores y otros 10 de cuarentena.

En una visita a la empresa Venezolana de Calzados (Venecal), en Caracas, Laya manifestó que es “importante cumplir con los horarios porque hubo una planificación tanto del Estado, como del sector económico productivo para no salir a una hora pico y no estemos en la calle en el mismo momento. La cuarentena no ha terminado, es importante que lo tengamos claro, lo que ha habido es una flexibilización en nueve sectores económicos”.

Informó que en el Ministerio de Comercio Nacional se dispone de una sala situacional para evaluar cómo avanzan las labores de los sectores priorizados, a saber: construcción, consultorios médicos y odontológicos, peluquerías, materia prima química, servicios personalizados de plomería y refrigeración, agencias bancarias, ferreterías, textil y calzado, talleres mecánicos y autopartes y transporte.

“Vamos a ir evaluando, tenemos una sala situacional para atender las alertas”, indicó Laya al finalizar el recorrido por Venecal, acompañada de parte de su equipo de trabajo en el Ministerio.

Saludó el inicio de labores programadas de esta empresa fabricante de calzados, que en enero de este año recibió un crédito de Bs. 50 mil millones por parte del Banco del Tesoro.

Detalló que Venecal incorporó 70 de 300 trabajadores esta semana y en lo sucesivo organizará grupos de empleados que cumplan el 5 x 10, sin paralizar la producción.

“Hemos podido ver cómo se cumple el protocolo, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, los guantes, la desinfección con alcohol, cloro y todos los productos establecidos por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la Covid-19”, destacó Laya, al hacer un balance del recorrido que realizó por la empresa de calzado.

Reiteró que deben seguirse los parámetros establecidos por el Gobierno Bolivariano para hacer una flexibilización disciplinada.

“Estamos arrancando, este es el inicio, no hay apuro. Si no pueden empezar hoy porque no tienen todos los equipos de prevención del virus, pueden irse integrando en la medida que garanticen la protección de los trabajadores para evitar cualquier propagación y contagio”, aseveró.

MINCOMERCIONACIONAL