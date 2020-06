Elecciones parlamentarias serán convocadas pronto por el CNE

La fecha de las próximas elecciones parlamentarias será convocada muy pronto por la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), así lo manifestó Jorge Rodríguez, Vicepresidente Sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo.

Publicidad

Rodríguez advirtió que la oposición venezolana, está dividida en varias oposiciones, de las cuales la más extremista y dañina es la que conforma el llamado G-4, que ahora “no llega a G-2,2”.

En el espacio Foro En Línea de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) conducido por el constituyente Nicolás Maduro Guerra, Rodríguez destacó que este grupo radical y violento destruyó a la Asamblea Nacional (AN) y ha robado miles de millones en efectivo, divisas y oro del Estado venezolano en el exterior, y encima de todo eso pretende entregar territorio Esequibo al hegemón norteamericano, mediante genocidio, guerra civil y amenaza militar directa.

Por otro lado, hay partidos de oposición que defienden la soberanía, están en desacuerdo con la amenaza e injerencia exterior y han integrado junto al Gobierno Bolivariano la Mesa de Diálogo desde 2019, con avances notables para la paz y el avance electoral de los venezolanos.

Recordó que estos elementos que tanto daño han hecho a Venezuela solo existen en Twitter, Miami y Washington pero no en Venezuela ni en la conciencia del pueblo.

“La persona que más estrictamente ha cumplido la cuarentena es Juan Guaidó: no sale de donde está escondido”, expresó de forma sarcástica.

Por ello, afirmó que las elecciones parlamentarias serán la oportunidad estelar para que los venezolanos y venezolanas puedan poner la cosas claras en lo nacional y en lo internacional.

“El pueblo irá a elecciones a expresar con su voto la molestia del desastre en esa AN, donde no cumplieron el trabajo constitucional que tenían. No hicieron más que destruir el Poder Legislativo”, dijo Rodríguez.

“Las elecciones servirán para que el pueblo decida -en primer lugar- el castigo a estos desastrosos diputados de la derecha que acabaron con la AN, violaron las leyes, promovieron incursiones armadas, actos contra el derecho de la autodeterminación y la soberanía y se aliaron con (Iván) Duque, quine les ha dado órdenes para entrenar a paramilitares que ataquen a Venezuela, una cosa espantosa que está documentada y no se creería pero hay suficientes pruebas y testimonios”, resumió, contundente.

Adelantó que la campaña electoral de las filas revolucionarias, que tendrán de candidatos y candidatas a líderes y lideresas de base del Poder Popular, se hará en medio de la pandemia del coronavirus con herramientas multimedias y de la redes sociales.

Insistió que gracias a las conversaciones de la Mesa de Diálogo y los representantes de todas las oposiciones que conforman estas organizaciones políticas, ha permitido a Venezuela un amplio consenso para que se dé la mayor participación posible en los comicios legislativos.

“Todos estamos de acuerdo en que debemos ir a elección con todas las garantías y la mayor participación. Creo que habrá una inmensa participación en estos comicios, tanto de candidatos como de votantes”.

Precisó que “el período del parlamento que fue electo el 6 de diciembre de 2015 fenece el 5 de enero de 2021, cuando se elija un parlamento en Venezuela, no por voto de Trump ni el voto de Bolsonaro sino por los votos de los venezolanos que irán a las mesas de votación para elegir a una Nueva Asamblea Nacional”.

“Ahora han inventado la barbaridad de que ellos van a seguir siendo diputados de Narnia. Es literalmente la declaración de una dictadura del parlamento”, expresó

Dijo llamarle la atención que ahora, los venezolanos que en 2015 votaron por los sectores de la derecha que ganaron las elecciones con el mejor sistema electoral del CNE, a pesar que denunciaban fraude, tendrán que darse cuenta lo que significó ese desastre de elegir diputados que destruyeron todo y se robaron miles de millones de dólares de todos los venezolanos.