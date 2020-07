Exvicesecretario de la ONU rechaza mentiras de EEUU contra Venezuela

Este domingo el exvicesecretario de las Naciones Unidas (ONU), Pino Arlacchi, rechazó las calumnias promovidas desde el gobierno de Estados Unidos (EEUU), contra Venezuela, a quien calificó como un «narcoestado» y acusó de contribuir en el tráfico de drogas.

En una entrevista en el portal italiano L’ Antidiplomatico, Arlacchi indicó que estuvo trabajando durante 40 años frente al programa que promueve la ONU en materia antidrogas, y nunca tuvo que visitar Venezuela, debido a que era un país que siempre estuvo «fuera de los circuitos de tráfico de cocaína».

«No hay la más mínima evidencia para apoyar la calumnia de que Venezuela ha inundado a los Estados Unidos con cocaína en los últimos años. He quedado además desconcertado porque me he ocupado de antidrogas durante cuarenta años, y nunca me he encontrado a Venezuela en mi camino. Antes, durante y después de mi cargo como Director Ejecutivo de UNODC (1997-2002), en el programa antidrogas de la ONU, nunca he tenido la oportunidad de visitar ese país, porque Venezuela siempre ha estado fuera de los principales circuitos de tráfico de cocaína: entre Colombia, el principal país, productor, y EEUU, el principal consumidor», recalcó el exvicesecretario del organismo internacional, según reseña de AVN en su portal.

Pruebas

Arlacchi destacó que muestra de la lucha de Venezuela contra el tráfico de drogas, se evidencia en los documentos de la ONU y en el propio documento de la Administración y Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

«En este informe de la DEA, se evidencia que el 90% de la droga que entra en EEUU proviene de Colombia, mientras que el 6% es procedente de Perú, no obstante; se desconoce el origen del otro 4% de las sustancias ilícitas que entra al país» refirió.

La policía antidroga estadounidense aún no encuentra su origen, sin embargo; el exvicesecretario de la ONU señaló que si Venezuela estuviese involucrada «no habría pasado desapercibido».

«No hay rastro de Venezuela en ninguna página de los dos documentos. Y en ningún otro material de las agencias anticrimen de los Estados Unidos en los últimos 15 años (conozco muy bien el tema) se mencionan hechos que puedan conducir indirectamente a las acusaciones lanzadas contra el presidente legítimo de Venezuela y contra su gobierno», puntualizó el diplomático.

Por su parte, en el informe presentado por la ONU, se menciona a países como México, Guatemala y Ecuador, como lugares de tránsito de drogas a los EEUU.

Al respecto, el exvicesecretario de la ONU señala que estas falsas acusaciones son usadas por EEUU como una nueva persecución contra Venezuela, que termina de recrudecer las medidas coercitivas y el bloqueo económico impuesto contra la nación, apuntó la Agencia Venezolana de Noticias.

Detalles

El pasado sábado el ministro para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, indicó que los diferentes informes de la ONU revela que Venezuela es el cuarto país en el mundo que ha realizado más incautaciones de droga.

Señaló que en los últimos años, Venezuela ha incautado 773 toneladas de drogas, lo que representa un aumento del 44%, desde que se expulsó a la DEA del país.

Asimismo relató que en el país se han destruido 368 laboratorios de cultivos ilícitos desde el año 1999 al 2005, por lo que Venezuela tiene 14 años libre de cultivos de drogas, gracias a la vigilancia permanente en los 2.219 km de frontera con Colombia.

Además se ha realizado la detención de 158 personas por tráfico ilícito de drogas y se han entregado 21 ciudadanos a EEUU y 38 a Colombia.