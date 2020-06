Gobierno y oposición avanzan en acuerdos establecidos en Mesa de Diálogo Nacional

Con la designación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Gobierno de Venezuela y la oposición consolidan acuerdos suscritos en la Mesa de Diálogo Nacional instalada en septiembre de 2019.

Este sábado, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, y el canciller de la República, Jorge Arreaza, encabezaron una videoconferencia con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela a fin de dar parte de los logros del mecanismo de negociación en materia electoral.

Rodríguez cuestionó durante su participación que uno de los factores de la oposición «persiste en la intención de recurrir a la violencia para lograr el poder y proporcionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump las riquezas de Venezuela».

En ese sentido, detalló que pese a los intentos de las grandes empresas de comunicación internacional de representación de los logros en materia política de Venezuela, el Gobierno Bolivariano y la derecha nacional continúan con su agenda de acuerdos.

Entre los acuerdos suscritos en la Mesa Nacional de Diálogo destacan la conformación de un nuevo CNE y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación, la inclusión de los diputados del bloque de la Patria a las sesiones de la Asamblea Nacional (AN), así como promover el rechazo de las medidas unilaterales y coercitivas que mantiene el gobierno estadounidense contra Venezuela.

El vicepresidente sectorial saludó la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TJS) para la elección de los nuevos integrantes del CNE y recordó que no es la primera vez que este órgano actúa en la sustitución de la AN, «en cuatro oportunidades el TSJ ha asumido cargos de la AN «por la imposibilidad de este órgano para cumplir con sus funciones.

El cuerpo diplomático que participó en la videoconferencia de forma presencial lo conformaron Aldo Giordano, Nuncio Apostólico de la Santa Sede; Li Baorong, embajador de la República Popular China; Muyikayifani Khehla Joseph Nkosi, embajador de la República de Sudáfrica; Dagoberto Rodríguez, embajador de la República de Cuba; Sergey Melik Bagdasarof, embajador de la Federación de Rusia; Isabel Brilhante Pedrosa, embajadora de la Delegación de la Unión Europea; Peter Grohmann, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas, y Mauricio Vizcaino, encargado de Negocios de los Estados Unidos Mexicanos.

Otros 23 representantes diplomáticos participaron vía online.

fuente: AVN