Grupo de Puebla pide declarar legitimidad de elección de Evo Morales

El Grupo de Puebla, hace un llamado a la comunidad internacional, a partir de las dramáticas consecuencias que tuvo la observación electoral de la OEA, considerándolas como un elemento que derivó en la radicalización de la oposición política boliviana, teniendo como consecuencia un golpe de estado en contra del Presidente de Bolivia, Evo Morales.

De acuerdo con un comunicado de la organización, en lo planteado por los investigadores de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Tulane, Rodríguez, Idrobo y Kronick, referenciado por el New York Times, la OEA no ofreció evidencias de fraude en las elecciones. Los investigadores demuestran que no hubo variaciones en los patrones de votación, dentro de los recintos electorales después de la interrupción por conteo preliminar. Incluso, las trayectorias en las tendencias de votación no varían con respecto a patrones de elecciones anteriores. Esta publicación, se suma a otros estudios como los de los investigadores del Laboratorio Electoral del MIT, publicado en el Washington Post, y a los varios estudios del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR).

Las acciones cometidas por la OEA en el caso boliviano, son absolutamente repudiables, puesto que, si se comprueba la discrecionalidad de estas, permitiría a la comunidad internacional presumir que el organismo multilateral fue cómplice del derrocamiento de un gobierno democrático.

Instamos a la OEA a aclarar de forma inmediata cada uno de los elementos que han sido controvertidos por el estudio de Rodríguez, Idrobo y Kronick. A su vez, solicitamos la presencia de una comisión independiente a la Secretaria General de la OEA, que se encargue de reestablecer la legimtimidad democrática en Bolivia.

Por otra parte, llamamos al gobierno de facto en Bolivia, liderado por Jeanine Áñez Chávez, a entregar inmediatamente el poder del Estado, a causa del retraso sistemático e inexplicable de las elecciones en dicho país.

Firmado el 10 de junio 2020

1. Celso Amorim

2. Ernesto Samper

3. Aloizio Mercadante

4. Fernando Lugo

5. Dilma Rousseff

6. Camilo Lagos

7. Mónica Xavier

8. Rafael Correa

9. Jorge Taiana

10. Guillaume Long

11. Marco Enríquez-Ominami

12. Fernando Haddad

13. Esperanza Martínez

14. Gabriela Rivadeneira

15. Clara López

16. Daniel Martínez

17. Carlos Ominami

📄 Declaración | El #GrupoDePuebla solicita a la OEA que convalide los resultados electorales del 20 de octubre de 2019 y declare la legitimidad de la elección a la presidencia de @evoespueblo. https://t.co/TNMGDHjKcE — Grupo de Puebla (@ProgresaLatam) June 10, 2020

El canciller Jorge Arreaza publicó un tuit para difundir la decisión de la agrupación política y académica en respaldo a Evo Morales.

