León: La oposición debe resolver los problemas

Luis Vicente León instó a los opositores a abocarse a resolver los problemas de los venezolanos, y para ello recomendó dialogar con el Gobierno de Nicolás Maduro.

“La Asamblea Nacional y Juan Guaidó son símbolos de lucha política, pero no tienen capacidad de ejecutar sus decisiones en territorio venezolano. Esto no es una crítica, son hechos… ¿Quién controla el territorio? Nos guste o no, el territorio nacional lo controla Maduro. Eso no significa que los símbolos no sean fundamentales, no es menor el reconocimiento de 50 países”, indicó en una entrevista para el medio La Gran Aldea.ge

Destacó que en ocasiones es necesario negociar con quien tiene el poder, en el caso del país con Nicolás Maduro.

“No me digas que no puedo negociar con el malo, porque con ese es que uno negocia el secuestro de un familiar. No basta con decir que el gobierno es ilegítimo y malo, hay que resolver los problemas”, afirmó.

En cuanto a unas futuras elecciones en Venezuela, León resaltó que se entiende que muchas personas quieran abstenerse de participar porque es un evento sesgado. Aunque advirtió que la decisión de no ir a unos comicios debe ser unitaria. l