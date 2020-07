Maduro calificó de injustas las críticas de la alta curia hacia Numa Molina

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de injusta la crítica de algunos sacerdotes de la alta curia católica venezolana, quienes han alimentado campañas para hacer ver que el Gobierno Nacional ha maltratado a los venezolanos que han retornado al país, huyendo de la crisis sanitaria y moral que enfrentan en naciones hermanas, en medio de la pandemia del Coronavirus.

«Considero injusta, de que supuestamente nosotros hemos mal hablado de los migrantes, los hemos maltratados. Dicen algunos curas de la alta curia católica”.

El presidente señaló que previo a las críticas de los curas, el “padre Numa (Molina) utilizó algunas expresiones sobre esta situación, sobre los trocheros ilegales.Sobre lo que no se pronuncian los sacerdotes de la alta curia católica – lamentó el Jefe de Estado – es sobre cuál es la razón verdadera, nosotros a esos 71 mil venezolanos que han entrado legalmente, le hemos dado todas las garantías que no tenían en sus países de origen, ni en Colombia, ni Ecuador, Perú, Chile ni Brasil. Todas las garantías sociales, desde su llegada, atención amorosa, cristiana, humana, solidaria, le hemos dado al que no tenía nada, primero salud, atención, morada, cama, alimentos, amor”, enumeró el Mandatario nacional.

“Hay que ver lo que es atender a miles sin la ayuda de nadie en el mundo, mientras nos roban los recursos en el mundo señor cura, (…) hay que ver con todo respeto le digo públicamente su crítica no tiene razón. Hay que verle la cara, sin la ayuda de nadie en el mundo, hemos atendido a más de 71 mil connacionales con amor”.

Recordó que la prueba del PCR que la cobran a 200 dólares en Colombia, Chile, en Venezuela es gratis.

«Tres pruebas de PCR gratis al llegar cuando pasa la cuarentena la primera prueba, dos días después, la segunda prueba y luego va a su lugar de origen, y allí se le hace otra prueba de PCR”.

Explicó que los exámenes se hacen con el objetivo de que cada persona llegue sana a su familia. «Hay que ver lo que es pagar los pasajes en autobús y en avión, para llevar de Apure a Maracaibo en avión, full confort. Y así a distintos destinos del país”.

Instó a los representantes de la iglesia a ver y a decir la verdad, “vamos a salir a defender la verdad de Venezuela, ante esta crítica injusta. Que hemos dicho nosotros, que dice el pueblo de Venezuela: Que por el paso ilegal de más de 30 mil connacionales, por las trochas ilegales, las trochas controladas por los paramilitares, los narcotraficantes, y por el Gobierno de Colombia se han pasado miles de connacionales enfermos, sin control”.

El Mandatario ratificó que los trocheros han contaminado ciudades enteras entre estas: Caracas y estados como Miranda, Aragua y Carabobo.

«Hemos dicho: Trocheros, trocheras, ponte al día, ponte a la orden. Más de 200 trocheros han sido localizados por sus propias comunidades, más de 800, nosotros calculamos que cerca de 4 mil entraron enfermos, se le han hecho los exámenes, para la seguridad personal y de las familias”.

Insistió en que los curas que han salido a criticar al padre Numa y al gobierno revolucionario, deberían ponerse a la orden y “estrechar nuestras manos como cristianos y salir a apoyar a esos migrantes, a esos trocheros, al pueblo en su salud. Atajo la crítica injusta, respondo la crítica injusta, y defiendo la verdad de Venezuela por encima de cualquier circunstancia. Esa es la verdad y por la verdad nosotros siempre daremos nuestra vida con amor”, entenció.

Dijo que manejan informaciones sobre el envío a connacionales por trochas para infectar las ciudades y estados del país. «Si el plan es infectar a Venezuela a través de trocheros, tenemos que decirle a nuestro pueblo: Cuidado, alerta, y debemos seguir avanzando”.

No dudó en señalar que hoy se levantan campañas sucias y críticas injustas, “cuando lo que estamos buscando es la salud del pueblo y denunciando una situación real”, dijo al leer una reflexión que compartió de Numa Molina.“Este es el único país del mundo que está recibiendo una migración en reversa, connacionales que regresan de países muy afectados como Colombia y Brasil”, alertó.

La campaña contra Venezuela sigue

El presidente aseguró que la campaña contra el país arrancó. «El Plan Abrams arrancó. Van a pagar a actores y a los llamados influencias para que ataquen de venezuela, eso dice el plan de Eliot Abrams. Ayer salió la comunicación de un gobierno vecino que no aceptó prestar su espacio radioeléctrico para tu campaña -dijo refiriéndose a Abrams- Déjame decirte que el 85% de las radios en Venezuela son privadas y opositoras. Las redes las manejan ustedes, twitter, tick tock, instagram, todas están bajo el control de ustedes. La campaña es diaria y a pesar de todo eso piensas como en los años 80, estás anclado en eso. Pero a pesar de eso, el pueblo piensa y busca su verdad y trabaja contra los ataques. Estamos trabajando con recursos propios. Tenemos los tratamientos garantizados, gracias a Dios, tenemos un pueblo consciente», sentenció.