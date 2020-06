Ministra Varela dijo sentir “dolor e indignación” por “vil asesinato” de cinco personas

La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, dijo sentir dolor e indignación “por el vil asesinato de cinco personas”, hecho ocurrido el pasado jueves en el sector La Cruz, carretera vieja Caracas-La Guaira.

Uno de los cinco fallecidos es Wilmer Yánez, quien era parte del equipo de seguridad de la ministra Varela. Hasta ahora no hay una versión oficial de los hechos. Pero, testimonios recabados por ÚN señalan que una comisión de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) se presentó a la 1 am en el mencionado sector, sacó de sus casas a los cinco hombres y luego a las 3 am los trasladó al hospital Periférico de Catia donde sus familiares reconocieron los cadáveres tiroteados.

“En medio del dolor e indignación que sentimos por el vil asesinato de 5 personas entre ellas nuestro amigo, Wilmer Yánez, reconocemos la labor oportuna del Ministerio Público canalizando la justicia necesaria para que la actuación aberrante de esos funcionarios no quede impune!”, escribió la Ministra en su cuenta Twitter desde donde reprodujo los tuit lanzados por el fiscal general, Tarek William Saab, anunciando que solicitó capturar a 5 agentes de la Faes por su presunta implicación en los hechos del sector La Cruz.

“La revolución bolivariana siempre ha levantado la bandera de protección y garantía de los derechos humanos, por ello aplicaremos todo el peso de la Ley para todo aquel funcionario que pretenda reproducir actuaciones criminales del pasado! JUSTICIA Y PAZ!”, dijo Varela en otra interacción.