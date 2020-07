Padrino López advierte a EEUU que recibirá respuesta contundente

Ante el ingreso furtivo en la Zona Contigua de Venezuela del buque de guerra estadounidense USS Pinckney (DDG-91), el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, reivindicó el profesionalismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y su madurez para responder contundentemente en protección de la soberanía en caso de ser necesario.

«Las infantiles declaraciones – de Comando Sur- no son más que un acto de provocación. Reivindico la madurez y profesionalismo de la FANB ante estos irresponsables actos y repito como lo dije en Carabobo: si cruzan la línea roja recibirán una respuesta contundente de la FANB por nuestra soberanía», aseveró el ministro en un mensaje divulgado por Twitter, este jueves.

Su declaración la hizo a propósito del comunicado difundido este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual Venezuela denuncia ante la comunidad nacional e internacional el ingreso furtivo en aguas jurisdiccionales de la embarcación estadounidense como un «un acto de provocación que pretende menoscabar nuestra soberanía e integridad territorial».

Padrino López sostuvo que se trata de un acto vergonzoso e insensato contra Venezuela.

«@Southcom en su comunicado de guerra política electoral no consigue manera de desviar la atención de la realidad interna de EEUU jugando ahora al ‘barquito sin rumbo’, cual ‘a qué no me tumbas la pajita’. Resulta todo muy gracioso, pero a la vez tristemente vergonzoso e insensato», expresó el ministro en otro mensaje publicado en la red social.

Más temprano, el comandante estratégico operacional de la FANB, Remigio Ceballos, sentenció que el componente castrense está presto para garantizar la soberanía de Venezuela.

«Venezuela es nación libre soberana e independiente y nos regimos por la doctrina del Libertador GJ Simón Bolívar, la FANB junto al pueblo y su Milicia Bolivariana garantizaremos el combate victorioso de la patria en aire, tierra y mar, contra todas las amenazas», remarcó en el Twitter.