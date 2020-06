“Ramos Allup propuso a Gutiérrez para el CNE”

El presidente de la junta directiva ad hoc de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, aseguró que el G-4 y el Gobierno negociaron la designación de las nuevas autoridades del Poder Electoral.

“Sí se hicieron reuniones del G4 con el Gobierno” y reveló que el secretario general de la tolda blanca, Henry Ramos Allup, fue quien propuso el nombre del rector principal, José Luis Gutiérrez. Reiteró que AD participará en las parlamentarias.

“Los adecos fuimos gobierno porque fuimos a elecciones, no se porqué ahora vamos a renunciar la vía del voto, si no es la vía electoral, que me digan cuál es la solución”, dijo en Unión Radio.

Adelantó que recorrerá el país llamando a los adecos a votar. “Tengo la seguridad que la tarjeta blanca de AD va a recoger muchos votos”, afirmó.