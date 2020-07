Rector Jiménez sobre legislativas: “Abstención es igual a extinción”

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón Jiménez, destacó que la única alternativa que tiene el pueblo ante las próximas elecciones parlamentarias es votar.

“Abstención es igual a extinción, si no nos activamos, si no vamos a las elecciones y no nos levantamos en medio de tantas necesidades, solo nos queda resignarnos”, aseveró Jiménez.

Por otra parte, reiteró su compromiso para lograr que se cumplan las garantías electorales. “Estas elecciones tenemos que verla como un gran desafío a la sociedad democrática”.

Asimismo, añadió durante una entrevista radial que el arma del voto nunca se debe dejar de utilizar.

Además, calificó como una irresponsabilidad que algunos políticos pidan al pueblo no votar “y no ofrezcan una ruta, un norte, una salida, una transición”, con el objetivo de resolver los principales problemas del país.