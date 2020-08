Robots de Guaidó dejan en evidencia campaña contra Venezuela

El vicepresidente de comunicación e información, Jorge Rodríguez, denunció a través de su cuenta en Twitter una nueva campaña mediática orquestada por Guaidó en la cual queda en evidencia que la derecha hace todo muy mal, pues se equivocan hasta para hacer campañas de guerrilla comunicacional.

Publicidad

«Fíjense hasta dónde puede llegar la bajeza de @jguaido: ordena publicar bots de supuestos venezolanos despidiéndose de sus seres queridos, el tema es que todos los textos son idénticos, todos se despiden del padre y los tw son construidos igual», reza el post en el cual denota que los mensajes difundidos en la red social twitter por los «robots» como los califica en el segundo mensaje Rodríguez se dedicaron a replicar la instrucción de forma textual en sus cuentas de Twitter. Ninguno se fijó en dos detalles: la palabra plática, no tiene acento y además no es una expresión propia del venezolano, así que los asesores comunicacionales de Guaidó, no se detuvieron a corregir esos gazapos en la sintaxis.

El otro detalle que denota Rodríguez en su mensaje es el de la intencionalidad de apelar a los sentimientos para generar pánico y angustia frente a la situación del coronavirus en el país. Nuevamente se devela la campaña de desinformación y ataques contra Venezuela jurada por Abrams a través de Guiadó.

Publicidad

«Con los robots que tanto utilizan para sembrar zozobra explotan la angustia natural de la gente frente a la pandemia. Es esta parte de la campaña de desinformación que nos prometió Elliot Abrams? Cuando uno piensa que @jguaido no puede caer más bajo, siempre nos sorprende», reza el post del ministro Jorge Rodríguez.