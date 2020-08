Se raja más la derecha por no participar el 6D

Dirigentes de la oposición rechazaron la decisión del G4 (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia) de no participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“Ese condicionismo, ese dejar de luchar mientras las condiciones no se den, es una claudicación, una traición al pueblo que espera que los demócratas no nos rindamos y defendamos sus derechos humanos y sociales en cualquier terreno: los derechos se defienden ejerciéndolos, no renunciando a ellos; se lucha por mejores condiciones electorales participando y no poniéndose al margen”, indicó el opositor Enrique Ochoa Antich.

Agregó que el pueblo tiene la posibilidad, a través del voto, de censurar a una clase política. “Una oposición tutelada desde el Departamento de Estado de EEUU que promueve sanciones (que han agravado los males que padecemos) y acaricia la posibilidad de tentar una ignominiosa invasión militar extranjera”.

Por su parte, el presidente del partido Soluciones, Claudio Fermín, aseguró que con esto buscan arrebatarle el derecho que tiene el pueblo a expresarse. “Decirle al país que no vote, que no ejerza su derecho, que no tenga representación o decirle al país que la vía es la violencia, me parece que es un crimen contra Venezuela, por lo tanto yo denuncio como una puñalada contra el interés nacional estos llamados a la abstención”, dijo.

También el secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, calificó como un error la posición del G4 y señaló que no tienen nada que ofrecer. “Ellos insisten en demostrar ese nivel de torpeza y ese nivel de estupidez en el cual están colocados esos factores políticos”.

El analista político Eduardo Semtei manifestó que los 27 partidos políticos que firmaron el acuerdo para no participar en las parlamentarias son los mismos que propusieron no ir a votar en las elecciones de 2018. “La abstención y el cantar fraude nunca ha generado resultados para la oposición”, indicó.

Mientras, Henri Falcón afirmó que el sufragio es la única manera de lograr un cambio político y que se debe apelar a la fuerza del voto. “Hace falta astucia, inteligencia y acuerdos”, acotó.