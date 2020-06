Trump duda de su apoyo a Guaidó y sugiere reunirse con Maduro

En una entrevista realizada este viernes en la Oficina Oval realizada por el portal de noticias estadounidense Axios el presidente Trump sugirió que estaría reconsiderando sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela y dijo que está abierto a reunirse con el presidente Nicolás Maduro. También aseguró que ya no confía en el dirigente opositor, pues no había logrado arrebatarle el control del país al mandatario venezolano.

A continuación, les presentamos el adelanto que ofreció el portal de noticias sobre la entrevista:

Sobre la noticia: cuando se le preguntó si se reuniría con Maduro, Trump dijo: «Tal vez pensaría en eso… a Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones, ya sabes, rara vez me opongo a las reuniones».

«Siempre digo que se pierde muy poco con las reuniones. Pero hasta ahora, las he rechazado«.

El panorama: Trump también indicó que no tiene mucha confianza en Guaidó, quien no ha logrado arrebatarle el control al gobierno de Maduro a pesar del apoyo de Estados Unidos y decenas de otros países.

Cuando se le preguntó si lamentaba su decisión de seguir el consejo de su ex asesor de seguridad nacional John Bolton sobre Guaidó, Trump inicialmente dijo «no particularmente», pero luego dijo: «Podría haber vivido con ello o sin ello, pero estaba muy firmemente contra lo que está pasando en Venezuela «.

Trump dijo que en el momento en que intervino y reconoció a Guaidó, «Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas les gustó, a otras no. Estuve de acuerdo con eso. «No creo que haya sido, ya sabes, no creo que haya sido muy significativo de una forma u otra».

Por qué es importante: si Trump se reúne con Maduro, cambiaría por completo la política de su administración sobre Venezuela. Altos funcionarios de la administración, incluido el vicepresidente Pence y el secretario de Estado Pompeo, han invertido una gran cantidad de energía en apoyar a Guaidó.

Y en marzo, el Fiscal General Bill Barr anunció que el Departamento de Justicia acusaba a Maduro de narcoterrorismo. El comunicado de prensa del Departamento de Justicia que anunciaba los cargos se refería a él como el «expresidente de Venezuela».

Detrás de escena: un exfuncionario de la administración de Trump dijo que los comentarios de Trump a Axios fueron rastreados con su experiencia de primera mano de los primeros dos años y medio de su presidencia, cuando la política de Venezuela era un tema más candente en el Ala Oeste de lo que es ahora.

En 2017, el gobierno venezolano contactó a la Casa Blanca y al Departamento de Estado al menos dos veces para expresar la voluntad de Maduro de reunirse con Trump, dijo el ex funcionario.

En uno de estos casos, la Embajada de Venezuela llamó a la central de la Casa Blanca. La otra solicitud llegó en una carta. Maduro también expresó públicamente su deseo de reunirse con Trump.

El ex funcionario dijo que era un «asunto recurrente» dentro de la administración durante 2017 y 2018 el hecho de que Trump se podría o no reunir con Maduro. «Realmente fue un ir y venir durante un tiempo», dijo. «Y la oposición venezolana estaba fuera de sí».

El presidente asomó una apertura general para reunirse con Maduro en 2018, pero también reiteró que «todas las opciones» estaban sobre la mesa, una señal de que estaba considerando una acción militar contra Venezuela.

En su libro, «La habitación donde sucedió», Bolton describe los sentimientos privados de Trump sobre Guaidó, después de sobrepasar todo el peso diplomático del gobierno de Estados Unidos:

«Pensaba que Guaidó era ‘débil’, a diferencia de Maduro, a quien consideraba ‘fuerte'».

«Ya en primavera, Trump llamaba a Guaidó el ‘Beto O’Rourke de Venezuela’, difícilmente el tipo de cumplido que un aliado de Estados Unidos debería esperar».

«Estaba lejos de ser útil, pero típico de cómo Trump deshonraba displicentemente a quienes lo rodeaban, como cuando comenzó a culparme por el fracaso de la oposición en derrocar a Maduro».

En la entrevista de Axios, Trump describió a su exasesor de seguridad nacional como un «loco» que podría ser el «ser humano más tonto de la Tierra» por apoyar constantemente la Guerra de Irak.