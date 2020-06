TSJ dejó sin efectos al Comité de Postulaciones Electorales de la AN

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efectos al Comité de Postulaciones Electorales que designó la Asamblea Nacional (AN) con miras a la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), según se lee en la sentencia 0068 del pasado 5 de junio.

Los magistrados dejaron asentado en ese fallo que el desacato de la AN se mantiene de forma ininterrumpida, razón por la que todos los actos y todas las actuaciones emanadas de dicho Órgano y de cualquier otra persona jurídica o natural, relacionados con el proceso de designación de los funcionarios para ocupar los cargos de rectores principales y suplentes, del CNE “carecen de validez, eficacia y existencia jurídica y son nulos de nulidad absoluta”.

Antes de esa decisión, la Sala Constitucional había exhortado al Comité de Postulaciones a consignar ante el Alto Tribunal el listado de ciudadanos preseleccionados para integrar el CNE. Ante esa solicitud, el diputado Ángel Medina, presidente de dicho Comité, dijo que no tenían ninguna lista para entregar. “No puedes exponer lo que no hay. No puedes entregar nada”, dijo el parlamentario opositor.

Basado en ello, la Sala Constitucional verificó la imposibilidad de designar un nuevo CNE vía Asamblea Nacional. Es así que declararon la omisión legislativa que consiste en “el incumplimiento de un acto o conducta, por parte de una autoridad, ordenado por la Constitución”, dice la sentencia 0068 mediante la cual se designó a los rectores, principales y suplentes, del CNE quienes fueron juramentados el viernes pasado en el auditorio principal del TSJ.

Al tomar dicha decisión, los magistrados señalaron que el nombramiento de los rectores electorales “es un acto complejo que amerita múltiples actuaciones por parte de diversos poderes públicos y actores sociales”.