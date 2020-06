TSJ tiene experiencia en materia electoral

Desde su creación, en 1999, las autoridades del Poder Electoral han sido designadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en cuatro de las ocho veces que se designaron rectores.

La omisión legislativa declarada por el TSJ el 5 de junio pasado, a petición de partidos de oposición, significa la quinta vez que el ente judicial asume funciones del Legislativo en materia electoral.

En las última dos décadas, la designación del CNE, le correspondió primero a la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, luego a la Comisión Legislativa Nacional (Congresillo) de 2000y en los años 2003, 2005, 2014 y 2016 lo hizo el TSJ.

En ocasiones las designaciones de las autoridades fueron parciales y no de todos los rectores.

TSJ cuatro veces. En 2003 fue la primera omisión legislativa de la AN que no logró el acuerdo de 2/3 de las curules (110 de

165 entonces). En la sentencia No. 2.341 se nombraron los 5 rectores, sus 10 suplentes, y se designó presidente, vicepresidente, secretario y consultor jurídico.

En 2005, renunciaron el presidente y vicepresidente del CNE y el TSJ en sentencia Nº 01-200105-03-12541 determinó a sus sucesores.

En 2014, la AN notificó al TSJ “la imposibilidad de ese cuerpo de designar a los rectores” y renovar a los electos en 2006. Vía

sentencia,el TSJ asumió por tercera vez la designación para evitar “una crisis institucional”.

En 2016, ante el desacato de la actual AN, la Sala Constitucional del TSJ, en la Sentencia Nº1.086 ratificó a 2 rectores. Sólo en 2006 y 2009 la AN alcanzó el consenso.