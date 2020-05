Venezuela entra en nueva etapa de flexibilización de la cuarentena

El presidente de la República Nicolás Maduro Moros, presenta este sábado el Plan de Medidas de Flexibilización de la Cuarentena Nacional, Consciente y Voluntaria, desde el Palacio de Miraflores.»Vamos a tocar la nueva etapa de la cuarentena, la flexibilización del 5+10 desde el próximo 1 de junio, dijo durante sus declaraciones.

Publicidad

El Jefe de Estado, explicó que cinco días habrá flexibilización, entre lunes y viernes, seguido de 10 días de cuarentena con funcionamiento de actividades esenciales en sector priorizados, como el de la alimentación y la salud.

“Venezuela está preparada para entrar en una fase de nueva normalidad relativa con un plan organizado, disciplinado y consciente, para un proceso de flexibilización que beneficie a la familia, a la sociedad y a la economía”, enfatizó el presidente Maduro.

Anunció que quedan exceptuados de estas medidas de flexibilización los municipios fronterizos con Colombia y Brasil y los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia.

Mientras que los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas continuarán en cuarentena.

Precisó que el método 5+10 está basado en estudios científicos, donde se han tomado en cuenta las fases de incubación del coronavirus.

Indicó que la cuarentena se activo como modo de defensa en la de los venezolanos y venezolanas. «Todo lo que tiene con la atención pronta de aquellos que tienen coronavirus y las visitas casa a casa», destacó Maduro

Por su parte, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, explicó que se incorporan en esta nueva etapa nueve sectores en distintas franjas horarias

«Agencias bancarias de 9 a.m. a 1 p.m.; consultorios médicos y odontológicos de 7 a.m. a 2 p.m.; construcción de 8 a.m. a 1 p.m., Ferreterías de 11 a.m. a p.m.

Asimismo precisó que: «Peluquerías, industria textil y calzado, industria de materia prima para la agroindustria de 10 a.m. a 4 p.m.; talleres y venta de partes y autopartes de 9 a.m. a 1 p.m.; servicios personalizados de refrigeración y plomería 9 a.m.a 2 p.m.

Por su parte el transporte público estará de 7 a.m a 5:00 p..m