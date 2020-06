Voluntad Popular sigue perdiendo dirigentes

La secretaria Juvenil de Voluntad Popular (VP), Ana Karina García, y el diputado Rosmit Mantilla, renunciaron a su militancia en ese partido, liderado por Leopoldo López, por no estar de acuerdo con el manejo actual de esa agrupación de la derecha.

Cada uno, en sus cuentas en twitter, publicaron sus cartas de renuncia, en las que coinciden en su desacuerdo por las decisiones del partido para enfrentar al Gobierno nacional.

“Hace una década, me convencí que en VP lucharíamos sin descanso hasta conseguir la libertad. Pero hoy, sumergido en el más profundo dolor, me veo en la obligación de anunciar la salida de la que fue mi casa (…) Sin embargo, he de confesar con toda honestidad y gran desconcierto, que ya no suscribo ninguna de las decisiones ni visiones políticas”, expresó el parlamentario.

Por su parte, García, a quien se le vincula con Humberto Calderón Berti, ex representante de Juan Guaidó en Colombia, dijo

que se canso de presenciar hechos irregulares, los cuales, indicó revelará en su oportunidad. «Son muchos los hechos que ocurrieron, la información a la que tuve acceso y cosas que vi que pasaron frente a mi, por las que me deslindo de Voluntad Popular. Hoy decido callar, la historia me dará la oportunidad más adelante de contarlas», dijo.

Días atrás, la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo de Justicia declarar a VP como “organización criminal con fines terroristas” y por tanto disolverlo.