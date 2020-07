Amplían medidas para contener el covid-19 en municipios de Trujillo

El gobierno del estado Trujillo desplegó más de 150 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía regional y organismos del estado en el operativo para verificar el cumplimiento de la cuarentena radical y evitar la propagación del covid-19 en el municipio Valera.

La información fue aportada por el director de seguridad ciudadana, convivencia y paz del gobierno de Trujillo, Francisco Briceño Araujo, durante su participación vía telefónica en el programa radial y televisivo del mandatario regional Al Día con Rangel Silva.

Briceño señaló que “hoy le madrugamos a Valera y a la comunidad para darle cumplimiento estricto a la cuarentena radical; no estamos en función de cerrar algunos negocios sino que no permitimos que abrieran los que no están incluidos en los sectores priorizados”.

Indicó además que en el municipio Valera se organizó la venta de alimentos según la ubicación de los establecimientos, con el fin de facilitar a la población la compra durante esta semana de cuarentena radical.

Por otra parte, agregó que este operativo también se llevó a cabo este miércoles en los municipios Motatán, Pampanito, San Rafael de Carvajal y Sucre y se mantiene en Boconó, Pampán y Trujillo; para un total de ocho municipios donde se han reforzado las medidas a fin de controlar las cadenas de transmisión del virus.

Con respecto al transporte público, Briceño recordó que está suspendido, sólo está habilitado el servicio del transporte superficial Bus Trujillo trasladando, con todas las medidas de prevención y distanciamiento social para evitar el contagio de covid-19, a los trabajadores de los sectores priorizados como son salud, seguridad, telecomunicaciones y alimentación.

Es de recordar que el pasado lunes el gobernador bolivariano Henry Rangel Silva exhortó a su equipo de gobierno a aplicar medidas más rigurosas para minimizar los brotes del virus en la región.

“Nosotros hemos desplegado en todo el estado unas medidas radicales para que se cumplan, porque no es posible que siga incrementando la cifra de contagiados en Trujillo por irresponsabilidad de la gente (…) La prevención mucha gente la está asumiendo como un problema del gobierno y no es así, la prevención es responsabilidad de todos”, apuntó.