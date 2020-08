Bolívar entra en flexibilización parcial y vigilada

Comenzó la semana de flexibilización, parcial y vigilada, luego de tres jornadas continuas de cuarentena radical, la capital de la entidad, Ciudad Bolívar inició con mucho movimiento la relajación, las paradas abarrotadas y poca afluencia de transporte público.

Desde este lunes 10 al domingo 16 de agosto, Bolívar cumplirá el nuevo esquema de flexibilización parcial y vigilada tipo 1, donde solo trabajarán 10 sectores priorizados, entre ellos; bancos: 9:00 am a 1:00 pm. Consultorios: 7:00 am a 2:00 pm. Construcción: 8:00 am a 1:00 pm. Ferreterías: 11:00 am a 4:00 pm. Peluquerías: 10:00 am a 4:00 pm. Industria textil, calzado y química: 10:00 am a 4:00 pm. Talleres mecánicos: 9:00 am a 1:00 pm. Plomería: 9:00 am a 2:00 pm. Servicios de refrigeración 9:00 am a 1:00 pm. Y transporte: 7:00 am a 5:00 pm.

Se activan las operaciones en los terminales más importantes de la región; Terminal de pasajeros de Ciudad Bolívar a partir de las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, con destinos cercanos, municipio Cedeño, Caroní y Piar, solo rutas suburbanas, bajo los protocolos de prevención y contención del covid-19.

De igual manera, los terminales de Caroní y Piar, mantienen los traslados de usuarios, hasta la capital del estado y municipios cercanos; La terminal Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz; operará a partir de las 6:00 de la mañana, hasta las 3:00 de la tarde, con destinos a Ciudad Bolívar, Upata, Gurí y Ciudad Piar.

El presidente Nicolás Maduro, durante el anunció reiteró que quedan excluidos de la medida, los municipios fronterizos, por ende el municipio Gran Sabana, estado Bolívar, permanece en cuarentena radical estricta.