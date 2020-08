Guaireños realizan sus compras por el terminal de la cédula

Supermercados, panaderías, chinos y mercados municipales de La Guaira, lucieron este lunes con carteles del cronograma de compras por el terminal de cédula de identidad, según el Decreto N° 047-2020 del gobierno regional y que tomó por sorpresa a los guaireños.

“Llegué al mercado de Maiquetía, y haciendo la cola me enteré que la compra es por número de cédula, el policía te chequea la cédula en la entrada, te echan desinfectante en la mano, el que no tenga taboca no puede entrar”, indicó Rosa Medina, residente de La Guaira.

En un recorrido por los principales mercados y establecimiento de La Guaira, se observaron largas colas en sus entradas y poco distanciamiento social, donde los guaireños alegaron que “nos agarró desprevenido la compra, el gobernador debió informar más”, indicó Orlando Suárez.

El Decreto N°047-2020, se aplica en la región, desde el fin de semana, donde fueron sancionados once comercios del Mercado de Maiquetía, por el incumplimiento de medidas de bioseguridad por parte de la Alcaldía de Vargas y el Sundde, aplicando cierres temporales

Así como a sectores no priorizados de las áreas de calzado, ferretería y otros que abrieron sus puertas durante la semana de cuarentena radical.

Esta medida de seguridad, pretende cortar la propagación del covid-19 en La Guaira, por lo que funcionarios policiales desplegaron un operativo de fiscalización de ruta y salvoconductos en las principales avenidas de La Guaira.

Los días establecidos para las compras de alimentos son, los lunes quienes tengan cédulas terminadas en 0 y 9, el martes 1 y 8, el miércoles 2 y 7, jueves 3 y 6, viernes 4 y 5. Los sábados 0, 1, 2, 8 y 9 y domingo 3, 4, 5, 6 y 7.