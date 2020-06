Medidas de bloqueo y contención aplicarán en Lara

En el estado Lara entró en vigencia nuevamente, el Decreto Regional N° 4.039, con un horario de circulación de 07:00 de la mañana a 03:00 de la tarde, mientras que los municipios Iribarren y Pedro León Torres están sujetos a medidas especiales.

La medida la anunció la gobernadora Carmen Meléndez y se aplicará a partir de este lunes, 22 de junio en los municipios Andrés Eloy Blanco, Simón Planas, Palavecino, Morán, Crespo, Urdaneta, Jiménez.

Explicó también que atendiendo los lineamientos ofrecidos recientemente, por el presidente Nicolás Maduro, se tomaron medidas de contención en los límites del municipio Pedro León Torres ( con los estado Zulia y Trujillo) e Iribarren.

Siendo las medidas a aplicar en las ya dos mencionadas localidades, las siguientes: el libre tránsito será restringido por las autoridades de seguridad y sanitarias; tampoco existirá una flexibilización

Por otra parte, el transporte en el área metropolitana que conforman las jurisdicciones entre Palavecino e Iribarren estará restringido.

En cuanto a las estaciones de servicios que habían sido dispuesta para la atención las 24 horas, no abrirán en tal horario en lo que corresponde a los dos municipios con medidas de mayores restricciones, lo harán de 7:00 am a 3:00 pm, además, no todas estarán disponibles.

En nota de prensa del Ejecutivo Regional también se informó sobre el despliegue especial de los organismos de seguridad al mando de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi Lara) haciendo énfasis en los ejes fronterizos Palmarito (Torres). Asimismo, en las parroquias Cují y Tamaca y la vía principal de la Florencio Jiménez, se aplicarán medidas de bloqueo y contención.